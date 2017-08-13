۶۸ جلسه ستاد تسهیل تولید در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سالن جلسات استانداری با اشاره به اینکه تنگ نظری در برخی مسائل مانع اشتغالزایی در استان می شود، گفت: متاسفانه برخی با تنگ نظری خود مانع حضور سرمایه گذاران در استان می شوند.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی لرستان در رفع موانع تولید گفت: برای برطرف کردن مشکلات در استان باید تلاش کرد.

استاندار لرستان در این نشست اظهار کرد: ۱۵ واحد تولیدی لرستان برای دریافت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند و تا ۲ هفته دیگر برای تسهیل در تولید آنان اقدام می شود.

بازوند در خصوص تعداد جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده در سال جاری گفت: برگزاری ۶۸ جلسه در سال جاری نشان از اهمیت و توجه به احیای واحدهای تولیدی است.

بر اساس این گزارش، در این نشست ۱۵ مصوبه واحدهای تولیدی استان بررسی شد.