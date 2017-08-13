انفجار ساختمان مسکونی به دلیل نشت گاز/ حادثه سه مصدوم داشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۲ ظهر امروز وقوع حادثه انفجار در یک ساختمان مسکونی در محدوده بلوار فردوس خیابان شقایق جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نجاتگران دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان ۶ طبقه ۱۸ واحدی بود که در طبقه اول در یک واحد ۷۰ متری کارگران مشغول ایزوگام‌کاری بودند که به یکباره نشت گاز از یک کپسول کوچک در مجاورت شعله آتش باعث ایجاد انفجار شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه شدت انفجار به حدی بود که دیوارهای واحد، شیشه‌ها و در و پنجره‌های واحدهای کناری محل حادثه نیز تخریب شده بودند، افزود: سه مرد میانسال که مشغول کار در محل حادثه بودند، بر اثر این انفجار دچار مصدومیت و سوختگی شدند که هر سه نفر به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه تحویل داده شدند.

ملکی با ابراز خرسندی از اینکه خوشبختانه این حادثه، آتش‌سوزی نداشت و فقط انفجار اولیه را شامل می‌شد، گفت: ساعت ۱۳:۱۰ بعدازظهر امروز عملیات به پایان رسید و محل حادثه به عوامل شهرداری تحویل داده شد.