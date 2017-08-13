کیومرث هاشمی در مراسم گرامیداشت شهید حججی شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شهید مدافع حرم محسن حججی از جهادگران فرهنگی استان اصفهان در دفاع از حریم اهل بیت (ع) اسلام حقیقی و تأمین امنیت ملی کشورمان ٣ روز پیش طی درگیری با نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه با عراق اسیر شده بود. داعش تصاویری از به شهادت رساندن این رزمنده ایرانی را هم منتشر کرد.

در همین راستا مسئولین و دست اندرکاران شهر نجف آباد صبح امروز یکشنبه مراسم گرامیداشتی را در مسجد جامع این شهر برگزار کردند که با استقبال ویژه ای از سوی مسئولین و آحاد مردم روبرو شد.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک به همراه داوود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و کاظم یزدانی رئیس سازمان ورزش بسیج ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بخصوص شهدای مدافع حرم در این مراسم حضور یافتند.



شهید حججی که یکی از نیروهای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی محسوب می‌شد فرزندی ۲ ساله نیز دارد.



لشکر ۸ نجف اشرف تاکنون ۱۰ شهید را در راه تأمین امنیت کشور با عنوان مدافع حرم در سوریه تقدیم کرده است.