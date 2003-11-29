به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايران بورس در هفته جاري عرضه نخست سيمان اردبيل، سيمان سفيد ساوه و سيمان اصفهان نيز انجام مي شود و مطابق اطلاع حق تقدم سيمان فارس و خوزستان نيز آماده است و از طريق شركت به سهامداران ارايه مي‌شود.

با توجه به عرضه شركت‌هاي سيماني طي اين روزها، بسياري از كارشناسان و سهامداران عمده شركت هاي سيماني معتقدند كه جاري شركتهاي سيماني بالاست و باتوجه به اعلام ارقام سود جديد شركتها، مي‌بايد نسبت به اصلاح اقدام كرد. افزايش قيمت سيمان و اثر آن بر سود شركتها قبلا در قيمت سهام شركتهاي سيماني لحاظ شده است و نبايد مجددا اثر افزايش سود در قيمتها بيايد. اكنون فرصتي بسيار مغتنم است كه با كنترل قيمت، نسبتهاي نامعقول اصلاح شود.

به گفته آنان ارزش جايگزيني شركتهاي سيماني بسيار كمتر از ارزشهاي جاري است و باتوجه به اين كه ارزش جايگزين اغلب سقف قيمت سهام را تعيين مي كند، پيشنهاد مي‌شود كه از فرصت پيش‌آمده براي اصلاح وضعيت و تعديل نسبت حداكثر استفاده به عمل آيد.

سود اضافي حاصل از افزايش قيمت تنها براي چهارماه باقيمانده سال جهت شركت هاي با سال مالي 29/12/82 احتساب خواهد شد. بنابراين تاثير قيمت جديد سيمان بر سود سال 1382، محدود است.

آنان مي گويند: براي چهل وسه طرح سيماني گشايش اعتبار دردست انجام است. براي ده طرح گشايش اعتبار انجام شده است. از اين رو، ظرفيت هاي اضافي در راه است. هرچند استقرار اين ظرفيت هاي اضافي طول مي كشد، اما واقعيت محتمل بودن ظرفيت اضافي، در قيمتهاي جاري سيمان ها بايد لحاظ شود.

اين كارشناسان عنوان مي كنند كه نكته بسيار مهم تعهد شركت هاي سيماني و سهامداران آنها به دولت در قبال افزايش قيمت است. آنها ناچارند متناسب با توليد خود و برابر كمبود سيمان، كلينكر وارد كنند و به توليد اضافي اقدام نمايند. اين توليد اضافي همراه با سود نيست. سهامداران بايد آثار اين تعهدات بر سود شركت هاي سيماني را در قيمت سهام لحاظ كنند.