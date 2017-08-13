انبارهای سموم کشاورزی باید از محدوده شهر رفسنجان خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه نظارت بر نهاده‌های کشاورزی ای شهرستان رفسنجان اظهار داشت: سالانه ۶۵۰ تن سموم کشاورزی در باغ‌های شهرستان رفسنجان مصرف می‌شود که سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وی افزود: ۱۳۰ واحد صنفی به توزیع نهاده ها در شهرستان مشغول هستند که در این حوزه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر اشتغالزایی دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه باغ‌های پسته در مناطقی واقع شده که این مناطق مسکونی است و با انتشار سموم کشاورزی محیط ‌زیست و سلامتی مردم به خطر می‌افتد، لذا از سه سال پیش سعی کرده‌ایم تا این امر ساماندهی شود و کشاورزان را آموزش داده‌ایم که با رعایت نکات ایمنی و پوشیدن کلاه و دستکش و دیگر موارد ایمنی مواظب سلامتی خود باشند.

فرماندار رفسنجان سموم را کالاهای مهم کشاورزی در شهرستان برشمرد و بیان کرد: سموم یکی از مهمترین نیازهای کشاورز را تامین می کند و در صورت ضرر و زیان به کشاورز، وی نمی تواند نیازهای مالی خود و خانواده خود را تامین کند و اگر نتواند کشاورز خود را تامین کند تبعات زیادی در بر دارد.

ملانوری با بیان اینکه سم فروشان باید مقررات را رعایت کنند، تصریح کرد: مراکز عرضه غیرمجاز سموم و نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان پلمب و تعطیل شده و در حال حاضر ۱۳۰ مرکز عرضه مجاز نهاده‌های کشاورزی و سموم در این شهرستان وجود دارد.

وی تأکید کرد: با متخلفان و قاچاقچیان سموم کشاورزی تقلبی برخورد شدید قانونی می‌شود و با دستگیری این عناصر آنها را به دستگاه قضایی معرفی تا برای آنها زندان و جریمه تعیین کنند.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار کرد: در سال جاری تمام انبارهای سموم کشاورزی از محدوده شهر و روستاها باید خارج شوند و سم‌فروش غیرمجاز مانند قاچاق‌فروش مواد مخدر باید ترس داشته باشد.

ملانوری اضافه کرد: در این شهرستان بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی و سکته‌های قلبی و مغزی داریم که بیشتر از ناحیه آلودگی هوا توسط سموم کشاورزی به وجود می‌آیند که باید مدیریت شود و کشاورزان از انتشار بی‌رویه سموم کشاورزی در باغ‌ها خودداری کنند و با نظر کارشناسان جهاد سموم را تهیه و در زمان مناسب منتشر کنند.