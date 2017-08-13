وزارت دفاع روسیه: ارتش سوریه به طور کامل بر «السخنه» مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش سوریه روز یکشنبه عملیات بازپس گیری شهر السخنه از لوث داعش را کامل کرد که این سبب می شود که راه پیشروی به منظور رفع محاصره دیرالزور هموار شود.

در این بیانیه آمده است: نیروهای ارتش سوریه با کمک متحدانش و حمایت نیروی هوایی روسیه تروریستهای داعش را از بخش های شرقی و غربی شهر بیرون کرده اند و به پیشروی برای آزادسازی مرکز و جنوب السخنه ادامه دادند و در ساعت هفت صبح به وقت محلی به طور کامل بر شهر السخنه مسلط شدند.

شایان ذکر است السخنه در ۱۱۰ کیلومتری شهر دیرالزور یکی از مقرهای اصلی داعش قرار دارد. این شهر به مثابه دروازه دیرالزور و آخرین پایگاه داعش در استان حمص محسوب می شود. السخنه مهم‌ترین پایگاه لجستیک برای حرکت به سوی حومه حماه، الرقه و دیرالزور محسوب می‌شود. اهمیت این موفقیت در این نهفته است که راه اصلی ارتباطی داعش را با حومه الرقه و دیر الزور و حومه حماه و حمص قطع می‌کند.