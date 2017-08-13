بیکاری و نبود اشتغال؛ عاملی مهم در بروز اعتیاد در جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر خالقی گفت: مبارزه با موادمخدر موضوعی است که نمیتواند فقط از عهده یک ارگان یا سازمان برآید، طرح اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیز نشاندهنده این موضوع است که اعتیاد و آسیبهای آن یک مشکل اجتماعی برای کل جامعه است و اهمیت آن برای تک تک افراد جامعه احساس میشود.
وی افزود: هیچ یک از مردم جامعه از خطرات این آسیبها مصون نیستند و همه افراد باید نسبت به این آسیب احساس مسئولیت داشته باشند .
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در موضوع اعتیاد باید عواملی که فرد را به سمت اعتیاد میکشاند کنترل شوند و هر یک از افرادی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند در جایگاهی که هستند با تمام توان برای رفع این معضل بکوشند چرا که معضل اعتیاد با زندان رفتن فرد معتاد قابل حل نیست بلکه باید روشهای پیشگیری از اعتیاد توسعه یابند و در مدارس و دانشگاهها و حوزههای فرهنگی مثل فرهنگ و ارشاد درباره این آسیبها بحث و گفتوگو و آگاهسازی صورت بگیرد.
خالقی گفت: یکی از بزرگترین معضلات کشور که از عوامل مهم در بروز اعتیاد به شمار میرود، نبود اشتغال جوانان است، قسمت اعظم مراجعین ما مشکل تامین اشتغال دارند؛ به راستی هم که نبود اشتغال باعث به وجود آمدن انواع بزه و آسیب در جامعه میشود.
وی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر قدمهای بسیار مثبتی برداشتهاند و طبق آمارها میتوانیم بفهمیم اثرات رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به چه میزان بوده است، به قول جناب سعدی اگر عضوی به در آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار در جامعه اگر عضوی دچار درد شد به کل جامعه سرایت میکند و آن را مبتلا میکند پس باید همه دست به دست هم دهند تا بتوان این معضلات را از کشور پاک کرد.
دکتر خالقی در ادامه گفت: اطلاع رسانی از ملزومات پیشگیری از آسیب اعتیاد میباشد که متاسفانه اطلاع رسانیها در جامعه کم است، این اطلاعرسانی باید از مدارس شروع شود و به دانشآموزان آموزشهای پیشگیرانه داده شود. امروزه دسترسی نوجوانان و جوانان به فضای مجازی و به خصوص تلگرام زیاد شده و دشمن میخواهد به راحتی و با کمترین هزینه هویت فرهنگی و اجتماعی کشور را نابود کند، لذا باید با آموزشها و آگاهبخشیها، مردم را مطلع کرده و نگذاریم دشمن به اهداف شوم خود برسد، همچنین رسانههای اجتماعی و گروهی نیز باید بیشترین به این حوزه بپردازند تا شاهد کم شدن معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد در بین جوانان باشیم.
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