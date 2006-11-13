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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۹:۵۴

بهره برداری از آزمایشگاه پیشرفته تشخیص بیماری های آبزیان در مشهد

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: آزمایشگاه پیشرفته تشخیص بیماری های آبزیان در مجموعه آزمایشگاه (پی سی آر) اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد اعلمی معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در این خصوص بیان داشت : با بهره گیری از امکانات پیشرفته این آزمایشگاه، کلیه بیماری های ویروسی و باکتریایی که تا قبل از این برای تشخیص به مرکز کشور ارسال می شد شناسایی خواهند شد و از این پس نیاز استان به آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور مرتفع خواهد شد.

وی در خصوص نحوه فعالیت این آزمایشگاه پیشرفته گفت : در این آزمایشگاه ساختار ژنتیکی عوامل بیماری زا پس از مطابقت با نمونه های شاهد شناسایی شده و نوع بیماری تشخیص داده می شود.

اعلمی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی جزء معدود استان هایی است که به فناوری مذکور دست یافته است، گفت: برای راه اندازی این بخش تاکنون 65 میلیون ریال هزینه شده و برای توسعه طرح های تشخیص بیماری های آبزیان یکصد میلیون ریال دیگر مورد نیاز است .

کد مطلب 405799

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