بهره برداری از آزمایشگاه پیشرفته تشخیص بیماری های آبزیان در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد اعلمی معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در این خصوص بیان داشت : با بهره گیری از امکانات پیشرفته این آزمایشگاه، کلیه بیماری های ویروسی و باکتریایی که تا قبل از این برای تشخیص به مرکز کشور ارسال می شد شناسایی خواهند شد و از این پس نیاز استان به آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور مرتفع خواهد شد.

وی در خصوص نحوه فعالیت این آزمایشگاه پیشرفته گفت : در این آزمایشگاه ساختار ژنتیکی عوامل بیماری زا پس از مطابقت با نمونه های شاهد شناسایی شده و نوع بیماری تشخیص داده می شود.

اعلمی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی جزء معدود استان هایی است که به فناوری مذکور دست یافته است، گفت: برای راه اندازی این بخش تاکنون 65 میلیون ریال هزینه شده و برای توسعه طرح های تشخیص بیماری های آبزیان یکصد میلیون ریال دیگر مورد نیاز است .