به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر در انگلیس که با سیاست های حزب حاکم محافظه کار موسوم به «توری» مخالف است در اثنای افزایش تنش ها در شبه جزیره کره که به دنبال مداخله جوئی های آمریکا در این منطقه بیشتر نیز شده است امروز در اظهاراتی از «کیم جونگ-اون» رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست به جنگ لفظی پایان دهند.

رهبر حزب مخالف کارگر در انگلیس در ادامه از «ترزا می» نخست وزیر این کشور نیز درخواست کرد هیچ کدام از نیروهای مسلح این کشور را برای اقدام نظامی در بحران کره مشارکت ندهد.

جرمی کوربین در ادامه تاکید کرد، در درگیری‌ها در شبه جزیره کره موضوع وفاداری کورکورانه به مواضع دولت دمدمی مزاج و متخاصم ترامپ، برای دولت انگلیس مطرح نیست.

وی تصریح کرد: دولت ما نباید کشور را به سوی اقدامات نظامی در بحران کنونی کره مانند رزمایش های نظامی مشترک بکشاند.