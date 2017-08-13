رئیس «موساد»:تحولات منطقه به نفع ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یوسی کوهن»، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد تاکید کرد: ایران بعد از توافق هسته ای قدرت خود را افزایش می دهد و تحولات جاری در منطقه به نفع ما نیست.

کوهن در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی در خصوص حضور ایران در سوریه مدعی شد: استقرار نیروهای ایرانی و دیگر نیروهای وابسته به این کشور در سوریه، لبنان، عراق و یمن در حال حاضر به مثابه نقطه عطفی است که منطقه شاهد آن است.

وی هم چنین با تکرار ادعاهای همیشگی صهیونیستها علیه توافق هسته ای مدعی شد: ایران تلاش می کند تا تمام خلأ های ایجاد شده بعد از عقب نشینی داعش را پر کند.در خصوص توافق هسته ای نیز باید بگویم که ایران دست از بلند پروازی های خود برای تبدیل شدن به یک کشور هسته ای بر نمی دارد و این توافق نامه هدف مذکور را تقویت می کند همان طور که اقدامات خصمانه ایران را در منطقه تقویت می کند از زمان امضای این توافق نامه ایران از لحاظ اقتصادی رشد کرده و با کشورهای مختلف توافق نامه های گوناگون امضا می کند.