«صدر» درباره پیامدهای استقلال اقلیم کردستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقتدی صدر رهبر جریان صدر که اخیرا به عربستان سفر کرده در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط که به تازگی منتشر شده مدعی شد: عربستان به مثابه پدری برای همگان است و این کشور قدرت خود را ثابت کرده و برای تحقق صلح در منطقه تلاش می کند. من در گفتگوی ماه گذشته خود با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در جده متوجه هماهنگی دیدگاههایمان شدم. ما در خصوص مسائل منطقه از جمله یمن و بحرین و سوریه و قدس و روابط ایران و عربستان و بغداد و ریاض به صورت شفاف رایزنی کردیم.

وی در ادامه افزود: تمام اختلافات منطقه را می توان به صورت تدریجی اگر چه زمان بر حل کرد این اختلافات شرایط موجود میان عربستان و مصر و بحرین و امارات از یک سو و قطر از سوی دیگر را نیز دربرمیگیرد. دوحه در نهایت از مواضع خود عقب نشینی کرده و به آغوش کشورهای عربی باز می گردد. درخصوص سوریه باید بگویم که من بیش از یک ماه است که خواهان کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه از منصب خود شده ام و این روند می تواند به تحقق صلح کمک کند.

صدر در خصوص ادعاها مبنی بر وجود اختلافات میان عمار حکیم و ایران تاکید کرد: شرایط موجود در حد اختلاف نیست بلکه برخی مشکلات وجود دارد که تاکنون حل نشده است در مجلس اعلای اسلامی عراق شاهد اختلافاتی هستیم چرا که برخی شخصیتهای برجسته خود را در سطح عمار حکیم می بینند.

صدر در خصوص اوضاع داخلی عراق عنوان داشت: باید حاکمیت عراق یکپارچه باشد و نباید شاهد وجود دو ارتش در کشور باشیم اگر نیروهای دولتی با نیروهای حشد شعبی تحت رهبری نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح یکجا ادغام نشوند عراق با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد.

وی نسبت به جدایی اقلیم کردستان عراق از این کشور نیز هشدار داده و تاکید کرد که تماسهایی با رهبران این اقلیم داشته و عنوان داشت: امیدواریم همه پرسی استقلال اقلیم کردستان به تاخیر افتد اما در عین حال در این خصوص به کردها فشار نمی آوریم.

صدر تاکید کرد: ما کردها را بخشی از عراق می دانیم و امیدواریم آنها بخشی از ما و در ما باشند اما برخی مشکلات تلنبار شده از دولت گذشته باعث دور کردن آنها از ما و رسیدن به این مرحله شده که می خواهند از عراق جدا شوند که اگر این اتفاق بیافتد مشکلات داخلی و خارجی زیادی برای عراق به وجود خواهد آمد.