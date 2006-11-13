لغو دیدار مقابل فولاد لطف فدراسیون به این تیم است/ مضرات این تعطیلی ها جبران ناپذیر است

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: لغو مکرر این دیدارها و تعطیلی مسابقات ، آسیب زیادی به تیم وارد می کند و ما از این موضوع راضی نیستیم. ضمن این که قبلا نیز درماه رمضان لغو دو دیداربا فجرسپاسی و فولاد مبارکه آسیب زیادی به تیم ما وارد کرد که نتیجه آن در بازی با صباباتری مشهود بود.

دست نشان خاطر نشان کرد : از روز یکشنبه و پس از چند روز اسرتاحت دور جدید تمریناتمان راشروع کردیم تا تیم را برای رویارویی با ابومسلم خراسان که روز ۲۸ آبان در مشهد ، از نظر روحی و جسمی به آمادگی کامل برسانیم.

دست نشان با بیان اینکه وقفه در بازیها بازیکنان را دچار مصدومینت می کند گفت: ما به بازیکنان مرخصی دادیم چون تمرین بدون مسابقه ، آسیب بیشتری بر بازیکنان وارد می کند به طوری که در ماه مبارک رمضان چهار الی پنج نفر از بازیکنان ما مصدوم شدند.

دیدار معوقه هفته پنجم ، مس و فولاد که قرار بود در تاریخ ۲۳ آبانماه در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد.