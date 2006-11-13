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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با مهر:

لغو دیدار مقابل فولاد لطف فدراسیون به این تیم است/ مضرات این تعطیلی ها جبران ناپذیر است

نادر دست نشان گفت: لغو دیدار معوقه از هفته پنجم لیگ برتر باشگاههای کشور در مقابل تیم فولاد، لطف فدراسیون فوتبال به این تیم بود.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: لغو مکرر این دیدارها و تعطیلی مسابقات ، آسیب زیادی به تیم وارد می کند و ما از این موضوع راضی نیستیم. ضمن این که قبلا نیز درماه رمضان لغو دو دیداربا فجرسپاسی و فولاد مبارکه آسیب زیادی به تیم ما  وارد کرد که نتیجه آن در بازی با صباباتری مشهود بود.

دست نشان خاطر نشان کرد : از روز یکشنبه و پس از چند روز اسرتاحت دور جدید تمریناتمان راشروع کردیم تا تیم را برای رویارویی با ابومسلم خراسان که روز ۲۸ آبان در مشهد ، از نظر روحی و جسمی به آمادگی کامل برسانیم.

دست نشان با بیان اینکه وقفه در بازیها بازیکنان را دچار مصدومینت می کند گفت:  ما به بازیکنان مرخصی دادیم چون تمرین بدون مسابقه ، آسیب بیشتری بر بازیکنان وارد می کند به طوری که در ماه مبارک رمضان چهار الی پنج نفر از بازیکنان ما مصدوم شدند.

دیدار معوقه هفته پنجم ، مس و فولاد که قرار بود در تاریخ ۲۳ آبانماه در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد.

کد مطلب 405815

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