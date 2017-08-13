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۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

در واکنش به تهدید ترامپ علیه ونزوئلا؛

قاسمی: دوره استفاده از تهدید نظامی علیه کشورها به پایان رسیده است

قاسمی: دوره استفاده از تهدید نظامی علیه کشورها به پایان رسیده است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تهدید نظامی ترامپ علیه ونزوئلا گفت: دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار علیه کشورهای مستقل به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات تحریک آمیز و مداخله جویانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص تحولات داخلی ونزوئلا و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه آن کشور را قویاً محکوم و ضمن مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا، بر ضرورت احترام به حاکمیت و استقلال کشورها در چارچوب مقررات حقوق بین الملل تأکید کرد.

قاسمی افزود: همان گونه که تجربه جهانی و تاریخ سیاسی معاصر نیز ثابت کرده است، دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار علیه کشورهای مستقل به منظور وادار کردن آنها به پذیرش خواسته های غیرمنطقی و نامشروع به پایان رسیده است.

کد مطلب 4058252

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