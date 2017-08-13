قاسمی: دوره استفاده از تهدید نظامی علیه کشورها به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات تحریک آمیز و مداخله جویانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص تحولات داخلی ونزوئلا و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه آن کشور را قویاً محکوم و ضمن مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا، بر ضرورت احترام به حاکمیت و استقلال کشورها در چارچوب مقررات حقوق بین الملل تأکید کرد.

قاسمی افزود: همان گونه که تجربه جهانی و تاریخ سیاسی معاصر نیز ثابت کرده است، دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار علیه کشورهای مستقل به منظور وادار کردن آنها به پذیرش خواسته های غیرمنطقی و نامشروع به پایان رسیده است.