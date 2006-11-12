بابک معصومی از تیم ملی فوتسال خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، تیمهای تام ایران خودرو و علم وادب مشهد روز جمعه هفته گذشته در چارچوب دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال کشور به مصاف هم رفتند. دیداری که در نهایت با نتیجه تساوی پنج بر پنج خاتمه یافت.

فارغ از حواشی و اتفاقاتی که پیرامون این بازی به وجود آمد، برخی از افراد نزدیک به تیم فوتسال تام ایران خودرو بابک معصومی کاپیتان این تیم را محکوم به کم کاری مقابل تیم علم وادب و تبانی با سرمربی این تیم کردند. توجیه این افراد برای محکوم کردن معصومی رویارویی این بازیکن ملی پوش با تیمی بود که حسین شمس سرمربی تیم ملی هدایت آن را بر عهده داشت.

اتهام و تهمت تبانی به بازیکن خوشنام تام ایران خودرو تا اندازه ای پیش رفت که وی ناچاربه خداحافظی از تیم ملی فوتسال شد و این مورد را رسما به اطلاع مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال رسانده است.