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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

رئیس پلیس راهور همدان عنوان کرد:

توقیف ۴۰۰ دستگاه خودروی دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در همدان

توقیف ۴۰۰ دستگاه خودروی دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در همدان

همدان - رئیس پلیس راهور همدان از توقیف ۴۰۰ دستگاه خودروی دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در همدان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی همدان، سرهنگ علی فکری گفت: طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودروهای دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال باید برای تردد ابتدا جریمه خود را پرداخت کنند.

سرهنگ فکری افزود: پلیس راهور پیش از توقیف خودروهای دارای خلافی معوق، موضوع را با شیوه های مختلف از جمله تماس تلفنی یا ارسال نامه به مالک خودرو اطلاع رسانی می کند.

وی تاکید کرد: رانندگانی که در مدت زمان تعیین شده نسبت به پرداخت جریمه اقدامی نکنند، خودروی آنها توقیف و تا زمان پرداخت دیون دولتی در پارکینگ می ماند.

وی افزود: امسال تاکنون بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی دارای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در این استان توقیف و راهی پارکینگ شده است.

کد مطلب 4058405

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