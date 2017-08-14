اکیپ پیشگیری از حریق ساختمان در سنندج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رامین اسدنژاد گفت: بسیاری از اماکن تجاری، خدماتی و مسکونی در سطح شهر وجود دارند که از ایمنی لازم در هنگام بروز حوادث نظیر آتش سوزی برخوردار نیستند.

وی بیان کرد : ساختمان های مسکونی و یا اماکن تجاری موظف به رعایت و نصب تجهیزات ایمنی در ساختمان و محل کار بر اساس مقررات ملی ساختمان هستند.

وی اظهارداشت: بر اساس آیین نامه های مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به مسئله حفاظت ساختمان های در مقابل حریق تاکید دارد، ساختمانهای که در حال احداث است توسط کارشناسان این سازمان بازدید بعمل خواهد آمد و در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و عدم نصب سیستم های اطفاء واعلان حریق پایانکاربرای آن صادر نخواهد شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج ادامه داد: اماکن تجاری، پاساژها، بازار و ادارات باید امکاناتی از قبیل سیستم اعلام و اطفاء حریق، مسیرهای فرار براساس ضوابط، خروجی هایی با عرض مناسب، وسایل تهویه دود و آلاینده ها را داشته باشد و ساختمان های جدید الاحداث هم طبق ضوابط باید از مصالح غیرقابل اشتعال استفاده کنند.

وی از تشکیل اکیپ پیشگیری از حریق ساختمان خبر داد و گفت : با هدف بررسی ایمنی اماکن تجاری و مسکونی این اکیپ تشکیل شده است.

اسد نژاد بیان کرد: این اکیپ که متشکل از چهار نفر از کارشناسان با تجربه این سازمان هستند به صورت مستمر وبر اساس الولویت از پاساژها و بازار و همچنین از ساختمانهای بلند مرتبه بازدید خواهند نمود و مشکلات این اماکن را ثبت خواهند نمود.

وی عنوان کرد : پس از بازدید این اکیپ مشکلات ثبت شده در کارگروهی متشکل از نماینده نظام مهندسی، نماینده دادستانی، اداره کار و آتش نشانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج افزود : نتیجه جلسه کار گروه به مالکان اماکن تجاری و همچنین شهرداری منطقه ابلاغ خواهد شد و مدت زمانی هم برای رفع مشکلات ایمنی ساختمان برای مالکان تعیین خواهد شد.

اسد نژاد ادامه داد : تعامل و همکاری شهروندان و مالکان اماکن تجاری با اکیپ پیشگیری از حریق ساختمان قطعاً در کاهش حوادث تاثیر گذار خواهد بود.



وی اضافه کرد: امیدواریم مالکان اماکن تجاری و کسبه بازار همکاری لازم را با این سازمان داشته باشند تا در سایه تعامل دو سویه بتوانیم گام مهمی در جهت کاهش حوادث در سطح شهر برداریم.