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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

معاون توسعه هواشناسی گلستان خبرداد:

تجربه دمای ۴۱ درجه در گنبدکاووس

تجربه دمای ۴۱ درجه در گنبدکاووس

گرگان- معاون توسعه هواشناسی استان گلستان گفت: گنبدکاووس امروز دمای ۴۱ درجه سانتی گراد را تجربه خواهد کرد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  یک شنبه ۲۲ مردادماه گنبد با ۴۰ درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان گلستان بود که پیش بینی می شود امروز با یک درجه افزایش، روند روز گذشته را داشته باشد.

رحمان نیا ادامه داد: برای امروز، دوشنبه ۲۳ مردادماه دمای هوا در شهر گرگان به ۳۹ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی گلستان افزود: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه جاری جوی آرام در استان گلستان خواهیم داشت و آسمان صاف تا قسمتی ابری است.

وی بیان کرد: در بعدازظهر چهارشنبه جاری موج ضعیفی مناطق شرقی استان گلستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمالا رگبارهای پراکنده را ایجاد می کند.

رحمان نیا تصریح کرد: این وضعیت گذرا  و موقت است و مجددا برای روز پنج شنبه جوی آرام را خواهیم داشت.

کد مطلب 4058496

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