آغاز تعمیرات سالانه منطقه نفتی آغار

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، ناصر نامداری جانشین رئیس منطقه عملیاتی «آغار و دالان» در باره تعمیرات بخش پایین دست در این منطقه گفت: تعمیر مبدل‎های حرارتی هوایی و زمینی، کوره روغن داغ برای تثبیت مایعات گازی، ریبویلر، برج‎های تثبیت و تماس، انجام ۲۰۰ مورد اصلاحیه فرآیندی، تعمیر، تعویض و روانکاری شیرآلات، بازرسی داخلی ۳۴ مخزن تحت فشار و تعمیر یا رنگ آمیزی آنها در برنامه است.

وی درباره تعمیرات در بخش بالادست نیز عنوان کرد: در منطقه عملیاتی آغار، تعمیرات روی تسهیلات مرکزی آن در حال انجام است که مواردی همچون تعویض شیرآلات، تعمیر و تعویض پوشش خط لوله ۲۴ اینچ به متراژ ۸۳۰ متر و اصلاحیه ایستگاه کیلومتر ۳۴ خط لوله ۲۴ اینچ را شامل می شود؛ تعمیرات همزمان سیستم‎ها، شبکه‎های برق و ابزار دقیق هم دستور کار قرار دارد.

همزمان با آغاز تعمیرات، ۲۱۰ نقطه از سرجوش‎های خط لوله ۴۲ اینچ این منطقه بازرسی و اتصال سیستم دریافت و ارسال کننده توپک در مرز حوزه مسئولیت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برقرار می‎شود. با انجام این مهم و با در سرویس قرار گرفتن سیستم ارسال و دریافت توپک، علاوه بر امنیت بیشتر این خط مهم گازرسانی، امکان بررسی داخلی وضعیت خط لوله با استفاده از توپک‎رانی هوشمند جهت حفاظت بهتر خط ایجاد خواهد شد.

منطقه نفتی ـ عملیاتی «آغار و دالان» یکی از مناطق شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که در حاشیه جنوبی استان فارس و در نزدیکی شهرستان فراشبند قرار دارد.