پشت پرده تخلفات مالی در بیمارستان های خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حمید کرباسیان با حضور در خبرگزاری مهر، به واکاوی تخلفات برخی پزشکان در بیمارستان های کشور پرداخت.

کرباسیان که جراح سرطان است با اشاره به تخلف هیات موسس و هیات مدیره یک بیمارستان خصوصی در تهران، گفت: چرا باید رئیس بخش یک بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت، مدیرعامل یک بیمارستان خصوصی باشد. در حالی که بر اساس قانون وزارت بهداشت، اعضای هیات علمی تمام وقت می بایست بیشتر وقت خود را در بیمارستان دولتی باشند.

وی با بیان این مطلب که تخلف در راستای حضور پزشکان هیات علمی در بخش خصوصی زیاد است و نظارتی هم نمی شود، افزود: چرا باید بیماران بیمارستانی دولتی که رئیس یکی از بخش های آن، مدیرعامل بیمارستانی خصوصی است، در بخش خصوصی درمان شوند.

کرباسیان ادامه داد: در حال حاضر رئیس بخش ارتوپدی یک بیمارستان دولتی در تهران، همزمان مدیرعامل بیمارستان خصوصی در پایتخت است و این شخص ۶ استاد زیردست خودش دارد که ۴ نفر آنها با او در بیمارستان خصوصی فعالیت و همکاری دارند.

وی به عنوان سهامدار این بیمارستان خصوصی، افزود: ۱۸ سال بود که هیات مدیره این بیمارستان خصوصی تمام درآمد ناخالص بیمارستان را به حساب شخصی واریز می کردند که به دنبال شکایت کیفری ما، الان یک سال است که این درآمد به حساب بیمارستان واریز می شود.

کرباسیان به سایر تخلفات این هیات مدیره در ساخت یک بیمارستان جدید، مشارکت در کارهای تجاری و ساختمان سازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این افراد با استفاده از نقص قانون تجارت، گردش مالی بیمارستان مربوطه را در اختیار گرفته اند.

این جراح سرطان به یکی دیگر از تخلفات این هیات مدیره در ساخت بیمارستان اشاره کرد و افزود: آنها با استفاده از موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان که به نام افراد دیگری است، اقدام به ساخت بیمارستان کرده اند که البته در این پروژه هم تخلف دارند.

وی توضیح داد: آنها مجوز ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی را گرفته اند در حالی که در تبلیغات خود عنوان می کنند قرار است بزرگترین مرکز بخش خصوصی کشور با ۷۰۰ تخت بیمارستانی را احداث کنند. همچنین آنها اقدام به فروش سهام به افراد عادی کرده اند بدون اینکه قیمت گذاری شده باشد، در حالی که آورده شرکت سهامی خاص باید برای خودش باشد.

کرباسیان مدعی شد که وزارت بهداشت در جریان روند ساخت این بیمارستان است و گفت: متاسفانه وقتی به وزارت بهداشت مراجعه کردیم و خواستار مشاهده موافقت اصولی پروژه ساخت بیمارستان شدیم، عنوان کردند که فقط به افراد حقوقی می توانیم نشان بدهیم.

این سهامدار بیمارستان بخش خصوصی که مدعی است در حال حاضر به خاطر اعتراضاتش به روند تخلفات هیات مدیره بیمارستان، اخراج شده است، بر این باور است که ساختار نظام سلامت کشور تحت فرماندهی بخش خصوصی است.

وی با بیان این مطلب که در خیلی از کشورهای پیشرفته و تراز اول اروپا، وزیر بهداشت پزشک نیست، گفت: نظام سلامت به کارشناس مدیریت نیاز دارد نه پزشک. زیرا، کار پزشک درمان است، و نمی تواند مسائل مبتلا به نظام سلامت را مدیریت کند.

وی در عین حال، نسبت به انتخاب وزیر بهداشت از بین جامعه پزشکی گلایه مند بود و خواستار حضور افرادی از جنس مدیران اقتصاد سلامت بر مسند وزارت بهداشت است.

کرباسیان با اشاره به درآمد خوب جراحی در کشور، تاکید کرد: در حالی که بر اساس قانون می بایست ۲۰ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و خصوصی به بخش داخلی و اطفال اختصاص یابد، اما این قانون رعایت نمی شود، چون جراحی درآمد بیشتری دارد و بیشتر تخت ها در اختیار بیمارانی است که جراحی شده اند.

وی در عین حال از جامعه پزشکی که قربانی معدود جراحانی شده اند که درآمدهای نجومی دارند، گفت: متاسفانه وقتی اسم پزشک می آید، ذهن ما به سمت درآمدهای نجومی می رود، در حالی که یک متخصص اطفال که هیات علمی دانشگاه هم هست، با درآمد ماهانه ۳ تا ۴ میلیون نمی تواند امورات خود را بگذراند.