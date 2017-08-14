برگزاری۶۵۰برنامه فرهنگی توسط مبلغان اعزامی اوقات فراغت درتویسرکان

محمد موسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مبلغین و مبلغات اعزامی در ایام اوقات فراغت با حضور در اماکن تبلیغی، بیش از ۶۵۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی و ورزشی در شهر و روستاهای شهرستان تویسرکان برگزار کردند.

وی اقامه نماز جماعت، آموزش احکام، برگزاری گفتمان دینی، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری و اجرای برنامه قرآنی را از برنامه های شاخص مبلغین و مبلغات در ایام اوقات فراغت برشمرد.

جوکار افزود: باتوجه به اعزام ۳ مبلغه و ۱۰ مبلغ بومی و غیر بومی در سطح شهر و روستاهای شهرستان و با هماهنگیهای انجام شده برنامه های مبلغین و مبلغات اعزامی در ایام اوقات فراغت امسال نسبت به سال های گذشته بسیار باشکوه تر برگزار شد.

۱۱ هزار نفرساعت آموزش ویژه غنی سازی اوقات فراغت در تویسرکان

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین از اجرای ۱۱ هزارنفر ساعت آموزش ویژه اوقات فراغت تابستان در این شهرستان خبر داد.

محمد موسی جوکار گفت: تعداد ۱۳ مبلغ و مبلغه مستقر، طرح هجرت و مبلغان اعزامی از دفتر تبلیغات در ۹ منطقه مختلف شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان وروستاهای این شهرستان از جمله مساجد، کانونهای فرهنگی درقالب ۲ پایگاه هسته فرهنگی و ۳ بوستان معرفت و ۴ پایگاه خودگردان به اجرای برنامه های اوفات فراغت پرداختند.

وی افزود: با برنامه ریزیهای بعمل آمده سعی بر آن است با برگزاری جلسه اختتامیه در اواسط شهریور به نحو شایسته ای از مربیان و برترین پایگاهها تقدیر به عمل آید.