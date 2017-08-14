برگزاری دوره آموزشی آسیب شناسی خرافات و بدعتها در کبودراهنگ

حجت‌الاسلام حسینعلی قمری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره آموزشی آسیب شناسی خرافات و بدعتها در محل سالن اجتماعات شهدای روحانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خبر داد.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ گفت: به همت اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ و با همکاری حوزه علمیه خواهران این شهرستان، دوره آموزشی آسیب شناسی خرافات و بدعتها ویژه طلاب این حوزه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام قمری نیا در ادامه افزود: این دوره آموزشی با هدف آشنایی مبلغات سنتی با آسیبهای فرهنگی و خرافات و بدعتها و راهکارهای مقابله و جلوگیری از نشر آنها انجام شد.

وی گفت: مربیان این دوره آموزشی از اساتید حوزه علمیه و مسئول شورای هیئات شهرستان و مبلغین کبودراهنگ بودند.