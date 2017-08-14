بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تمامی نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی به خون و فرآورده های خونی در کمترین زمان تامین می شود.

وی با بیان اینکه ساختمان فعلی پاسخگوی نیازهای انتقال خون نبوده و با مشکلات فنی مواجه است، اضافه کرد: بیشترین کمبود ما در بخش فضای فیزیکی است.

وی تصریح کرد: به منظور انتقال ساختمان درخواست‌هایی از مسئولان استان انجام شده و با تخصیص زمین سال آینده اعتباردهی احداث ساختمان جدید آغاز می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان میزان اعتبار موردنیاز احداث ساختمان جدید را ۹ میلیارد تومان عنوان و تأکید کرد: در وضعیت فعلی هم در شهرستان اردبیل و هم در پارس‌آباد با محدودیت فضای فیزیکی مواجه هستیم.

رضازاده متذکر شد: با توجه به توسعه بیمارستان‌ها می‌بایست امکانات تأمین خون و فرآورده‌های خونی موردنیاز مراکز درمانی نیز توسعه یابد و انتظار می‌رود ساختمان جدید در کوتاه مدت تأمین اعتبار شود.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان پنج استان در اولویت است، ادامه داد: به دلیل نیاز مبرم استان اردبیل، این استان در اولویت قرار گرفته است.