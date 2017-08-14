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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

دانشگاه شهیدچمران به رتبه های برتر کنکور خوابگاه رایگان می دهد

دانشگاه شهیدچمران به رتبه های برتر کنکور خوابگاه رایگان می دهد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: از سال تحصیلی آینده به داوطلبان کنکور دارای رتبه های برتر که این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کنند، مزایای ویژه تعلق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز،  عبدالله پارسا گفت: به ورودی های مقاطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰، کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ و دکتری تا رتبه ۳۰ یک سال خوابگاه رایگان تعلق می گیرد و در صورت کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر نیمسال، خوابگاه رایگان تمدید می شود.

وی ادامه داد: همچنین ورودی مقطع کارشناسی تا رتبه ۱۰۰، ارشد و دکتری تا رتبه ۱۰ در تمام مدت تحصیل خوابگاه رایگان خواهند داشت. شرط  کسب معدل ۱۷ و بالاتر در طول دوره الزامی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: به دانشجویان غیر خوابگاهی در مقطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعلق می گیرد که از این میزان ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در شش ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و  بالاتر در هر ترم داده می شود.

پارسا افزود: همچنین در مقطع کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در ۳ ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم به دانشجو تعلق می گیرد.

وی اظهار کرد: در مقطع دکتری نیز تا رتبه ۳۰ مبلغ ۴۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و در دو ترم نخست تحصیلی ۲۵ درصد به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم تعلق می گیرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد:  ۲۵ درصد پایانی نیز در صورت تصویب پرپوزال تا پایان مهلت مقرر در آیین نامه و شیوه نامه تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 4058773
زهرا سیفی

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