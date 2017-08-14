دانشگاه شهیدچمران به رتبه های برتر کنکور خوابگاه رایگان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، عبدالله پارسا گفت: به ورودی های مقاطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰، کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ و دکتری تا رتبه ۳۰ یک سال خوابگاه رایگان تعلق می گیرد و در صورت کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر نیمسال، خوابگاه رایگان تمدید می شود.

وی ادامه داد: همچنین ورودی مقطع کارشناسی تا رتبه ۱۰۰، ارشد و دکتری تا رتبه ۱۰ در تمام مدت تحصیل خوابگاه رایگان خواهند داشت. شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در طول دوره الزامی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: به دانشجویان غیر خوابگاهی در مقطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعلق می گیرد که از این میزان ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در شش ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم داده می شود.

پارسا افزود: همچنین در مقطع کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در ۳ ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم به دانشجو تعلق می گیرد.

وی اظهار کرد: در مقطع دکتری نیز تا رتبه ۳۰ مبلغ ۴۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و در دو ترم نخست تحصیلی ۲۵ درصد به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم تعلق می گیرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: ۲۵ درصد پایانی نیز در صورت تصویب پرپوزال تا پایان مهلت مقرر در آیین نامه و شیوه نامه تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد گرفت.