به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: دوره دوم کارگاه آموزشی اعضای شورای مدیریت بحران برای تعداد ۲۴۰ نفر از فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان های خرم آباد، کوهدشت، سلسله، دلفان، رومشکان، پلدختر و دوره چگنی به مدت دو شبانه روز و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ مردادماه به میزبانی دانشگاه لرستان در سالن اجتماعات این دانشگاه واقع در کمالوند برگزار می شود.

وی گفت: در روز اول این کارگاه آموزشی که به همت اداره کل مدیریت بحران استان برگزار می شود مباحثی در رابطه با مدیریت بحران، انواع پدیده های طبیعی، اسکان آسیب دیدگان، شناسایی اجساد، تغذیه و بهداشت آسیب دیدگان، امنیت و انتظامات در بحران، مدیریت افکار عمومی و رسانه ها، حقوق در بحران و... و. تدریس خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه در روز دوم سناریو و شبیه سازی از وقوع یک پدیده فرضی در هر شهرستان به صورت گروهی توسط مدیران آن شهرستان تهیه و برای حاضرین ارائه خواهد شد گفت: در خاتمه به شهرستان های برتر اول و دوم جوایزی اهدا خواهد شد و برای تمام شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه به مدت ۴۸ ساعت صادر خواهد شد.

آریایی گفت: این کارگاه راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه در سالن اجتماعات دانشگاه لرستان واقع در کمالوند برگزار می شود.

وی ادامه داد: دور اول این کارگاه در روزهای ۷ و ۸ مرداد ماه برای تعداد ۱۳۰ نفر از مدیران چهار شهرستان بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز با میزبانی شهر دورود برگزار شد و شهرستان های دورود و الیگودرز به عنوان شهرهای برتر انتخاب شدند.