نابودی وحدت ملی و چپاول عراق در راس توطئه آمریکایی - صهیونیستی قرار دارد / آمریکا با برگزاری دادگاه صدام به دنبال جبران شکستهای خود است

جلسه صدورحکم علیه متهمان پرونده کشتاردجیل پنجم نوامبر(14 آبان) درحالی برگزارشد که دو روز بعد ازآن یعنی 7 نوامبر( 16 آبان) انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برگزارشد. طی این جلسه دادگاه "صدام" و "برزان تکریتی" برادرناتنی وی وهمچنین "عواد البندر" به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. "طه یاسین رمضان" از مشاوران سابق صدام به حبس ابد و سه تن دیگر از مقامهای سابق منطقه دجیل هم به 15 سال حبس محکوم شدند و یک نفر دیگر هم از اتهامات تبرئه شد.

تحلیلگران زمان برگزاری این دادگاه را که طی آن حکم اعدام صدام و همدستانش اعلام شد، آخرین تلاش آمریکا برای برون رفت از شکست می دانستند.

"احمد الخمیسی" تحلیلگرمصری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا صدور حکم اعدام صدام وهمدستانش در این زمان اعلام شد؟ گفت : صدورحکم صدام دراین زمان بسیارحساس را می توان با زمان اعلام انتخابات آمریکا مرتبط دانست. ولی به نظر من صدوراین حکم در واقع تلاش آمریکا برای جبران خسارت های فراوان انسانی و معنوی وارد شده علیه آمریکایی ها درعراق است،که تا چند روز پیش از برگزاری انتخابات این خسارتها شدت گرفت. ازسوی دیگر چاره ای جز صدور چنین حکمی علیه صدام نبود تا آمریکا بتواند برای این مسئله حد ومرزی قرار دهد.

این نویسنده مصری درپاسخ به این سوال که آیا به نظر شما با توجه به شرایط کنونی، آمریکا اجازه اجرای حکم اعدام صدام را می دهد، یا خیر؟ خاطرنشان کرد : به احتمال زیاد این حکم به اجرا درمی آید، زیرا آزادی وی، آمریکایی ها را در وضعیت بسیار سختی قرار می دهد.همانطوری که عدم اجرای آن حداقل سبب تقویت شورش بعثی ها می شود.

وی درپاسخ به این سوال که به نظرشما اگر این حکم اعدام متهمان دجیل و در راس آنها صدام به اجرا درآید، چه اتفاقاتی درآتی رخ می دهد، تصریح کرد: هرچند که صدام یک ظالم است و دست به اعمال جنایت کارانه زد، اما اجرای این حکم، نا امنی و بی ثباتی را درعراق افزایش می دهد و درگیری های طایفه ای و مذهبی را عمیق می کند. بی شک مردم عراق حکم این دادگاه را که توسط "پل برمر" حاکم نظامی آمریکایی تاسیس شد، قبول ندارد.

وی درادامه افزود: مردم عراق توانستند "نوری السعید " ظالم سابق عراق و دوست آمریکایی ها را سرنگون کنند، اما آن در واقع پیروزی برای ملت عراق به شمار می رفت، چراکه خود این کار را انجام دادند نه آمریکایی های اشغالگر و تجاوزکار.

احمد الخمیسی تحلیلگر مصری

"الخمیسی" درمورد اینکه آیا آمریکایی ها تمایل به اجرای این حکم دارند یا به عکس درتلاش برای باقی گذاردن شبح صدام در عراق هستند؟ به " مهر" پاسخ داد: به نظر من آمریکایی ها تمایل به اجرای این حکم دارند تا "جرج بوش" ادعا کند که دموکراسی و آزادی در جهان پیروز شد.اما صحبت درمورد شبح صدام مسئله دشواری است ، چرا که نقش سیاسی صدام قطعا به پایان رسیده ، نه به خاطراینکه آمریکایی های او را محاکمه کردند وحکم اعدام راعلیه وی صادر کردند، بلکه به این علت که وضع سیاسی درعراق به طور کامل تغییر کرده است تا جایی که دیگر این امکان برای صدام وجود ندارد که نقشی را در اوضاع جدید و پیچیده بازی کند.

این نویسنده مصری ابراز اعتقاد کرد: اسناد و مدارک زیادی برای توطئه و دسیسه های آمریکا در عراق وجود دارد و نیازی به شاهد آوردن نیست، چراکه دادگاه صدام یکی از این نمونه هاست.

وی افزود: اشغال عراق و تلاش برای از هم پاشیدن وحدت ملی و همچنین سیطره یافتن بر ثروت های این کشور و شعله ور کردن فتنه های دینی و مذهبی در راس همه این دسیسه ها و توطئه های آمریکایی صهیونیستی است.

به گفته این نویسنده مصری توطئه آمریکا علیه عراق و جهان عربی و جهان سوم نیاز به دلیل آوردن نیست، بلکه نیاز مقابله با این دسیسه ها احساس می شود .

"الخمیسی" درمورد این سوال که آیا صدور حکم اعدام صدام به نوعی به معنای تحت فشار قرار دادن سران کشورهای عربی و ایجاد رعب و وحشت در میان آنها است؟ اینگونه اظهار نظر کرد که حکم صدام وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن سران کشورهای عربی نیست،زیرا آنها سال ها است که تابع مطلق آمریکا هستند، اما درواقع این حکم به معنای تحت فشارقراردادن رهبرانی است که برای بیان آرزوهای ملتهایشان درجهت آزادی ، کرامت ودانش و عدالت از اراده سیاسی برخوردارند.

وی همچنین تصریح کرد: ما رهبران عربی که آمریکا آنها را تحت فشار قراردهد، نداریم، بلکه حاکمان عربی داریم که با اشاره بوش رفتار می کنند و حداقل رغبت و خواسته وی را به محض اشاره کوچکی از سوی واشنگتن به اجرا در می آورند.

"احمد الخمیسی" درپایان به این مسئله اشاره کرد : درحال حاضر کشورهایی مانند ایران ، سوریه ، لبنان ومردم فلسطین به این علت که همچنان با نقشه ها و برنامه های استعماری آمریکا مقاومت می کنند، تحت فشار این کشور هستند.