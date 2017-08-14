  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

مدیرآبفای شهری قائمشهر:

سیستم گاز کلر از آب شهری جمع می‌شود

سیستم گاز کلر از آب شهری جمع می‌شود

قائم شهر- مدیرآبفای شهری قائم‌شهر از جمع‌آوری سیستم گاز کلر از آب شهری قائم‌شهر و جایگزینی آن با آب ژاول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سعیدی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آب آشامیدنی شهرستان قائم‌شهر از پارامترهای لازم شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برخوردار و با دارا بودن تمامی شاخص‌های آب سالم، در اختیار مشترکین قائم‌شهری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طول خطوط آب شهری قائم‌شهر، ۵۶۰ کیلومتر انشعاب دارد، گفت: ۱۵۰ کیلومتر از این خطوط نیاز به بازسازی دارد که بخشی بعلت فرسودگی و بخشی هم برای جایگزینی، باید بازسازی شوند.

سعیدی تصریح کرد: بازسازی شبکه آب آَشامیدنی قائم‌شهر، بطور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که اگر سالانه ۲ تا ۳ میلیارد تومان آن جذب و مصرف شود، این بازسازی به ۵ تا ۶ سال زمان نیازمند است.

مدیرآبفای شهری قائم‌شهر با اشاره به وجود ۹۵ هزار واحد تجاری، مسکونی، تجاری، صنعتی و خدمات دولتی، عنوان کرد: شبکه آبرسانی قائم شهر دارای ۶۰ هزار مشترک آب است.

وی افزود: ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی قائم‌شهر، قدمت سی ساله دارد که نیاز به باسازی دارند.

سعیدی از همه شهروندان خواست تا ضمن درست مصرف کردن آب، مواردی از قبیل شکستگی لوله‌ها و یا مشکل آب شهرستان را به تلفن ۲۴ ساعته ۱۲۲ اطلاع دهند.

کد مطلب 4058835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها