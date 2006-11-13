ایجاد شورای صنفی بدون برگزاری انتخابات در دانشگاه شهید رجایی

پوریا نباتی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از اعتراضات دانشجویی سال گذشته به دلیل سختگیری هایی که به دانشجویان و اعضای شورای صنفی وارد شد بیشتر اعضای شورای صنفی کناره گیری کردند. اکنون تنها 4 نفر از اعضای شورا حضور دارند که آنها نیز نیمه فعال هستند.

وی گفت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در پی عدم استقبال از برگزاری انتخابات تصمیم گرفته است شورای صنفی جدیدی تشکیل دهد. البته شورایی که در دانشگاه شهید رجایی شکل می گیرد بر اساس انتخابات نخواهد بود و اصولا روشمند نیست.

دبیر شورای صنفی سابق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مقرر کرده است که هر طبقه از خوابگاه های دانشجویی یک نماینده معرفی کند و از بین آنها یک شورای مرکزی شکل بگیرد تا بتوانند مشکلات خوابگاه و دانشگاه را پیگیری کنند.