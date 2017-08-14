طرح جامع مدیریت سیل گلستان نیازمند بودجه زیادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، اظهار کرد: طرح جامع مدیریت سیل استان گلستان مدت هاست اولویت بندی شده و برای اجرای آن به بودجه زیادی احتیاج داریم.

وی تصریح کرد: استان گلستان حادثه خیز و به خصوص سیل خیز بوده و البته سیل هفته گذشته پنج میلیون متر مکعب آب برای استان آورده داشته است.

وی افزود: در حادثه سیل هفته گذشته گلستان تمام استان پای کار بودند و این حادثه را مدیریت کردیم، گلستان در بخش آموزش حین حوادث رتبه نخست کشور را در اختیار دارد اما برخی مسائل از دست ما خارج است.

استاندار گلستان حوزه آبخیزداری را هنگام وقوع سیل مهم عنوان کرد و گفت: مدیریت رودخانه ها در پیشگیری از سیل بسیار ضروری است و نیاز به ۷۰ سازه در بستر رودخانه ها داریم.

صادقلو اضافه کرد: ۶ رودخانه حوزه آبخیز استان گلستان بسیار خطرناک هستند و باید برای آرام کردن طغیان آنها فکری بیاندیشیم، همچنین لایه روبی آب بندان ها و کانال ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: احداث سد در استان گلستان دفاع از محیط زیست بوده و اقدامی پیشگیرانه در این بخش محسوب می شود، مدیریت زمان واقعیت گریزناپذیری است و هنوز برخی ابلاغ تخصیص ها از حوادث گذشته باقی مانده اند.

صادقلو با بیان اینکه استان گلستان ۴۰۰ میلیون تومان دستور از مسیر تبصره ۳۶ داشته، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان این مبلغ پرداخت و اجرا شده که رونق خوبی برای پیمانکاران استان ایحاد کرده است.

وی در پایان گفت: باید از حضور چندین باره معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گلستان تشکر کنم که برای امسال هم ۶۵۰ میلیارد تومان دستور بودجه از مسیر ماده ۳۶ را دادند.