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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان:

گروگانگیری در جنوب استان کرمان/فرد گروگان گرفته شده آزاد شد

گروگانگیری در جنوب استان کرمان/فرد گروگان گرفته شده آزاد شد

کرمان - رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان از آزادی یک فرد گروگان شده ظرف کمتر از هشت ساعت توسط ماموران پلیس خبر داد و گفت: در این رابطه یک گروگانگیر دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد فروغی در تشریح جزئیات گروگان گیری اخیر در بخش جازموریان گفت: صبح روز گذشته فردی ۶۰ ساله از مقابل باغ کشاورزی خود در شهرستان جیرفت توسط سه نفر آدم ربا به صورت مسلحانه ربوده شد.

وی اظهار داشت: بلافاصله پس از کسب گزارش آدم ربائی رسیدگی به این موضوع در دستور کار سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت و تدابیر لازم برای شناسایی و دستگیری گروگانیگران اتخاذ شد.

فروغی اعلام کرد: طی یکسری اقدامات اطلاعاتی مشخص شد گروگانگیران قصد انتقال فرد ربوده شده به استان سیستان و بلوچستان را دارند.

رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان تصریح کرد: در اقدام بعدی و پس از یکسری کارهای اطلاعاتی محل اختفای گروگانیگران در  منطقه میاندران (روستای پنگ) از توابع بخش جازموریان مورد شناسایی ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت طی یک درگیری مسلحانه که با تعقیب و گریز یک ساعته همراه بود، فرد ربوده شده سالم آزاد شد و یکی از گروگانگیران که اهل جنوب استان کرمان می باشد دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک دستگاه خودرری سورای پژو ۴۰۵ کشف و توقیف شده است، اعلام کرد: دستورات قضائی لازم برای دستگیری دو نفر دیگر از گروگانگیران که اهل سیستان و بلوچستان می باشند صادر شده است.

فروغی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی در جهت علت و انگیزه این گروگانگیری در حال بررسی است، افزود: پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ارسال شده است.

کد مطلب 4058852

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