گروگانگیری در جنوب استان کرمان/فرد گروگان گرفته شده آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد فروغی در تشریح جزئیات گروگان گیری اخیر در بخش جازموریان گفت: صبح روز گذشته فردی ۶۰ ساله از مقابل باغ کشاورزی خود در شهرستان جیرفت توسط سه نفر آدم ربا به صورت مسلحانه ربوده شد.

وی اظهار داشت: بلافاصله پس از کسب گزارش آدم ربائی رسیدگی به این موضوع در دستور کار سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت و تدابیر لازم برای شناسایی و دستگیری گروگانیگران اتخاذ شد.

فروغی اعلام کرد: طی یکسری اقدامات اطلاعاتی مشخص شد گروگانگیران قصد انتقال فرد ربوده شده به استان سیستان و بلوچستان را دارند.

رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان تصریح کرد: در اقدام بعدی و پس از یکسری کارهای اطلاعاتی محل اختفای گروگانیگران در منطقه میاندران (روستای پنگ) از توابع بخش جازموریان مورد شناسایی ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت طی یک درگیری مسلحانه که با تعقیب و گریز یک ساعته همراه بود، فرد ربوده شده سالم آزاد شد و یکی از گروگانگیران که اهل جنوب استان کرمان می باشد دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک دستگاه خودرری سورای پژو ۴۰۵ کشف و توقیف شده است، اعلام کرد: دستورات قضائی لازم برای دستگیری دو نفر دیگر از گروگانگیران که اهل سیستان و بلوچستان می باشند صادر شده است.

فروغی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی در جهت علت و انگیزه این گروگانگیری در حال بررسی است، افزود: پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ارسال شده است.