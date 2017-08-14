انتقال خون بدون اهدا کنندگان مفهومی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در بازدید از روند ساخت مراکز جدید انتقال خون توسط مجمع خیرین در استان تهران، افزود: دستاوردهای سازمان علاوه بر زیر ساختها و تلاشهای همکاران، مدیون حضور اهدا کنندگان خون است و مراکز انتقال خون باید در شان اهدا کنندگان باشد و سعی داریم در این مراکز در حال ساخت به این هدف برسیم.

وی در بازدید از پروژه های در دست احداث مناطق یک، ۴ و ۵ جذب اهدا کنندگان خون را نیازمند نگاهی تازه دانست.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، افزود: مراکز اهدای خون باید بزرگ ومناسب باشد و قابلیت خونگیری در حجم بالا و جذب تعداد بیشتر اهدا کنندگان را داشته باشد.

پورفتح اله قابلیت دسترسی بیشتر و امکان تکریم اهدا کنندگان را از ویژگی های این مراکز دانست که سبب افزایش کیفیت خون نیز می شود.

وی با اشاره به گزارشی از سازمان جهانی بهداشت گفت: این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه مراکز با میزان اهدای خون در حد ۳ تا ۵ هزار واحد در سال فعال هستند در حالی که در کشورهای توسعه یافته و برخوردار هر مرکز ۲۰ هزار واحد خون دریافت می کند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد: با همت مجمع خیرین انتقال خون ۵ مرکز جامع در استان تهران در حال ساخت است و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است که پیش از پایان سال آماده بهره برداری می شود. چهار مرکز به عنوان مرکز جامعه اهدای خون و یک مرکز نیز خاص فرآوری تعریف شده است.

وی ادامه داد: بزودی مراکز جدید در اختیار اداره کل انتقال خون استان تهران قرار می گیرد و این یک فرصت طلایی برای استان تهران است تا تغییر نگاه در مورد اهدای خون را نهادینه کند.

پورفتح اله افزود: انتظار می رود این مراکز نیز مانند مرکز وصال مناسب وضامن سلامت و کفایت خون باشند.

وی برنامه ریزی برای آموزش، حفظ و جذب اهدا کنندگان به شیوه های جدید را از اولویت های فرهنگ سازی برای این مراکز دانست و افزود: در این مراکز جامع اهدای گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما اهدا خواهد شد و با یک برنامه ریزی مناسب تا سالها نیاز استان رفع خواهد شد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران افزود: چنین مراکزی باید در تمام کشور به عنوان بستر مناسبی برای تامین خون و فرآورده های دارویی افتتاح شود و طبعا با افتتاح این مراکز کانکس ها و مراکز کوچک تعطیل خواهد شد.

وی با تاکید براهمیت آموزش و آگاهی بخشی به اهدا کنندگان گفت: با جلب مشارکت این اهدا کنندگان برای فرهنگ سازی می توان سنگ بنای رسیدن به ریسک صفر آلودگی از طریق خون و فرآورده های آن را فراهم کرد.

پورفتح اله استفاده از مدل های کاری جدید، آموزش چهره به چهره به اهدا کنندگان و مردم منطقه و تهیه بسته های آموزشی ترویجی در منطقه و ارسال به درب منازل را از جمله راهکارهایی دانست که به کمک آن می توان مردم را برای اهدای خون در مراکز جدید جذب کرد.

وی ۵۰۰ هزار اهدا کننده را بهترین مروج برای اهدای خون و فرهنگ آن دانست و گفت: اگر اهدا کنندگان مستمر ما به خوبی تکریم شوند و آموزش ببینند، نسلهای بعدی فرهنگ اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار می دهند.