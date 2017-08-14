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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری نقد وبررسی کتاب«شهر آرمانی از منظر دین ودانش» در کرمانشاه

برگزاری نقد وبررسی کتاب«شهر آرمانی از منظر دین ودانش» در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه از برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب « شهر آرمانی از منظر دین و دانش» با حضور نویسنده این کتاب خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه،  پژمان ابراهیمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه از برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب «شهر آرمانی از منظر دین و دانش» با حضور نویسنده کتاب «مهندس علی قبادی»   با همکاری امور فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان  در محل سالن همایش کتابخانه امیرکبیر خبر داد.

وی گفت: این جلسه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور نویسنده کتاب، مسئولین، اساتید دانشگاه، مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی و کتابخوانان کرمانشاه در محل سالن همایش کتابخانه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه  تصریح کرد: علاقمندان جهت ثبت نام و تحویل نقد و بررسی کتاب می توانند به واحد فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان واقع در کتابخانه امیرکبیر مراجعه و یا به شماره ۰۹۱۸۷۳۹۰۷۳۷ تلگرام کنند.

وی افزود: همچنین علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۳۸۲۱۴۹۳۶ و ۳۸۲۱۴۷۲۴ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4058872

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