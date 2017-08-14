لاوروف:میانجیگری در لیبی باید از طریق سازمان ملل صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در دیدار با خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی در مسکو اظهار داشت: اوضاع لیبی همچنان سخت و دشوار است و خطر افراط گرایی همواره وجود دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: تمامی تلاشها برای حل بحران لیبی و میانجیگری ها در این زمینه باید تنها از طریق سازمان ملل متحد صورت گیرد. سازمان ملل متحد باید بر تمامی تلاش ها برای ایجاد سازش در لیبی نظارت داشته باشد.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه بر حمایت مسکو از خلیفه حفتر و اقدامات وی برای دستیابی به توافق با دولت سراج تاکید کرد.

خلیفه حفتر نیز بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم تا زمان کنترل نهایی ارتش لیبی بر اراضی این کشور تاکید کرد. وی همچنین از حمایت های مسکو از لیبی در محافل بین المللی قدردانی کرد.