به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران، مسئولان بنیاد بین المللی غدیر استان را طی احکام جداگانه‌ای در شهرستان‌های استان مازندران منصوب کرد.

آیت‌الله طبرسی در این جلسه که با حضور مسئولین فرهنگی استان مازندران برگزار شد، علاوه بر بررسی مسائل فرهنگی و موضوع دهه امامت و ولایت، به بیان توصیه‌های لازم جهت برگزاری باشکوه این دهه مبارک پرداختند و از تمامی مسئولین دستگاه‌ها و ادارات استان درخواست کردند تا با همت والا و تلاش مضاعف به تبیین و ترویج فرهنگ غنی غدیر در میان مردم بپردازند .

نماینده مقام معظم رهبری ضمن گرامی داشت این دهه فرخنده اظهار داشتند: دهه ولایت ایام شادی دل اهل بیت است و با برنامه‌ریزی مناسب این ایام را گرامی دارید.

ریاست بنیاد بین المللی غدیر در استان، خطاب به حاضران در این نشست، بااشاره به پیش‌رو بودن دهه امامت و ولایت گفت: با ارج نهادن و معرفی مقام شامخ ولایت و امامت در این ایام خاص تاریخی، آگاهی و پای‌بندی مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی را تقویت کنید که هر چه داریم از برکات ولایت و امامت است.

وی در ادامه افزود: ائمه جمعه که مسئولیت بنیاد را در شهرها به عهده دارند نسبت به تمهید مقدمات و برگزاری برنامه‌های فرهنگی که از سوی بنیاد غدیر مرکز ارائه شده است با هماهنگی مسئولین فرهنگی و اجرایی استان اقدام کنند.