درخشش دانش آموزان آران و بیدگل در مسابقات قرآنی کشور

محسن عباسیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در این دوره از مسابقات که به مدت ۹ روز در مشهد مقدس برگزار شد دانش آموزان آران و بیدگل موفق به کسب چهار رتبه برتر شدند.

وی افزود: خانم ها زینب امین پور در دوره متوسطه اول و راضیه جلایی در حفظ عمومی قرآن در دوره متوسطه دوم به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم کشور شدند.

کارشناس عترت و قرآن آموزش و پرورش آران و بیدگل اظهار داشت: در حفظ پنج جزء نیز آقایان علی رعیت مقدم در دوره متوسطه دوم و سعید کریمی از دوره متوسطه اول توانستند به ترتیب به مقام های اول و سوم دست یابند.

وی همچنین تاکید کرد: در مسابقات قرآن سراسری اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز احسان نوروزیان از فرهنگیان آران و بیدگل در حفظ ۱۰ جزء موفق به کسب رتبه نخست شد.

عباسیان در ادامه با اشاره به فعالیت چشمگیر دانش آموزان و فرهنگیان آران و بیدگل در زمینه قرآن و معارف، کسب حدود ۵۰ رتبه استانی و کشوری در مسابقات مختلف را نمونه ای از این فعالیت بیان کرد.