مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه هیئت اسکیت استانهمدان اظهار داشت: سهشنبه ۲۴ مردادماه شاهد برگزاری مجمع سالیانه هیئت اسکیت استانهمدان با حضور مسئولان فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان خواهیم بود.
وی افزود: همچنین از کفپوش جدید سالن اسکیت استانهمدان که استاندارد این رشته است با حضور مسئولان رونمایی خواهد شد.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان با اشاره به اهمیت نصب کفپوش استاندارد گفت: ورزشکاران این رشته به دلیل نداشتن کفپوش مناسب نمیتوانستند بهطور کامل درصحنههای ورزشی کشوری و بینالمللی قد علم کنند.
مجیدی عنوان کرد: با نصب این کفپوش قادر تمام گرایشهای تخصصی اسکیت در استان همدان فعال می شود و توان میزبانی مسابقات کشوری را خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه خانه اسکیت استانهمدان تنها سالن استاندارد کشوری است که دارای سکوی مخصوص نشستن تماشاچی نیز است، بیان کرد: تاکنون گرایشهای اسکیت هاکی، فری استایل، سرعت و اسکیت برد در همدان فعال بودهاند و گرایشهای اسکیت هنری رول بال نیز بهزودی فعال میشود.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان عنوان کرد: اسکیت همدان در مسیر رشد قرارگرفته و روزبهروز شاهد پیشرفت این رشته در استانهمدان خواهیم بود.
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