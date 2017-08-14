اختصاص شعباتی برای رسیدگی به دعاوی علیه امریکا/داعش نابودشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت مظلومانه پاسدار مدافع حرم شهید محسن حججی تصریح کرد: جنایت هولناکی که تروریست های داعشی مرتکب شدند در تاریخ ثبت خواهد شد و محسن حججی نمونه جوان تربیت یافته مکتب انقلاب اسلامی است و شهادت او نحوه حیات جوانان انقلاب را به خوبی ترسیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گرچه تصاویر منتشر شده از لحظات اسارت و شهادت محسن حججی روح هر انسان آزاده ای را جریحه دار می سازد، در عین حال با اشاره به آرامش قابل مشاهده در چهره این پاسدار مدافع حرم، اظهار کرد: انسان با تأمل در نحوه نگاه و حرکت این جوان ۲۵ ساله پس از به اسارت درآمدن توسط داعش، چیزی جز عظمت روحی این جوان نمی بیند و بسیاری از ما صرفاً این آیه شریفه را که «مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور» قرائت و به آن توصیه می کنیم اما امثال شهید محسن حججی، آن را از عمق وجود و با تمام روح خود لمس کرده اند چنانکه می بینیم این جوان، با آرامش و طمأنینه برای شهادت و پرواز به سوی ملکوت کاملاً آماده است.



آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به عظمت روحی پدر، مادر و همسر شهید حججی نیز خاطرنشان کرد: انسان با مشاهده رفتار و گفتار این خانواده عزیز جز تواضع و فروتنی در برابر عظمت روحی آنان کار دیگری نمی تواند انجام دهد. باید همه اعتراف کنیم که این انقلاب با روحهای آماده چنین کرده است که خود را تسلیم حضرت حق می دانند. همسر محترم این جوان شهید نیز فرمایش حضرت زینب (سلام الله علیها) را تکرار می کند که فرمود « ما رَاَیْتُ اِلاّ جَمیلا ».

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه این روحهای بزرگ به سادگی ساخته نمی شوند، وجود جوانانی نظیر محسن حججی را که در ابتدای زندگی مشترک خود به همه تمناهای نفسانی پشت پا می زنند و با اراده و اختیار به استقبال شهادت می روند برای همه ملت، مسئولان و نظام جمهوری اسلامی مایه افتخار و مباهات دانست و تصریح کرد: ما به این شهدای بزرگ و خانواده های بزرگوارشان افتخار می کنیم و امیدواریم که این شهید والامقام با ائمه اطهار (ع) محشور شود و خداوند به خانواده و بازماندگان ایشان نیز صبر و اجر عطا کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: این شهادت‌ ها نشانه مهمی برای حکومت های سلطه است تا بدانند که جوانان این مرز و بوم این چنین پای ارزشهای اسلام و انقلاب ایستاده اند و ما مطمئنیم که با این مقاومت جانانه، داعش به زودی نابود خواهد شد و حامیانشان نیز که آشکارا از آنها پشتیبانی می کنند شکست خواهند خورد.

تروریست‌های تکفیری گویی می خواهند شکست های مفتضحانه خود در عراق و سوریه را جبران کنند

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت مظلومانه جمعی از مردم شیعه افغانستان ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت افغانستان که هدف حمله داعش و طالبان قرار گرفته اند تصریح کرد: تروریست‌های تکفیری گویی می خواهند شکست های مفتضحانه خود در عراق و سوریه را جبران کنند که امیدواریم همه مسلمانان نسبت به این جنایت‌ها حساسیت نشان دهند زیرا کشتار افراد بی گناه خصوصاً کودکان و زنان با هیچ معیار انسانی و حقوقی سازگار نیست.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: سازمان های حقوق بشری که همواره به بهانه های واهی، کشورهای مستقل را هدف انتقادات خود قرار می دهند در این موارد ساکتند. ما امیدی به این سازمانها و نهادها نداریم اما از وجدان های بیدار و ملت های آگاه انتظار می رود که در برابر این جنایات ساکت ننشینند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بزرگداشت روز مقاومت، پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه مقابل رژیم صهیونیستی را شبیه به معجزه دانست و اظهار کرد: یک گروه به ظاهر کوچک با اتکا به ایمان، مقاومت و امدادهای غیبی کاری کردند که اعراب کشورهای منطقه سالیان سال نتوانسته بودند انجام دهند و در یک جنگ نابرابر ۳۳ روزه، رژیم صهیونیستی را به زانو درآوردند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز اقتدار حزب الله لبنان هدف کشورهای سلطه خصوصاً آمریکا است افزود: به سبب همین اقتدار است که هر روز به هر بهانه ای سراغ حزب الله لبنان می روند و ایران را هم به بهانه حمایت از آن تحت فشار قرار می دهند؛ درحالی که حزب الله بخشی از ملت لبنان است و گروهی که از ملت و سرزمین خود دفاع می کند را نمی توان تروریست خواند. البته واضح است که کشورهای سلطه به دنبال چه هدفی هستند.

کشورهای سلطه پشت ماجرای یمن هستند

رئیس قوه قضاییه گفت: کار حزب الله، تثبیت مقاومت در منطقه بوده و در این امر موفق بوده است. این تأثیر امواج انقلاب اسلامی است که یک گروه به ظاهر کوچک در جنوب لبنان سالها در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی ایستاده است. در یمن نیز همین امواج مقاومت موجب شده است که ملتی بی پناه چند سال با کمبود آذوقه، دارو و مایحتاج ضروری خود بتواند در برابر دشمن مقاومت کند. در یمن فقط جنایتکاران سعودی حضور ندارند بلکه پشت این ماجرا کشورهای سلطه هستند که هم سلاح خود را می فروشند و جیب مردم عربستان را خالی می کنند و هم در مقابل جریان مقاومت ایستاده اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: خدا را شاکریم که نفوس مستعده ای را برای جلب آثار انقلاب اسلامی، مقاومت در برابر استکبار و ظلم و همچنین بزرگداشت ارزشهای الهی و اخلاقی در میان مسلمانان قرار داده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا توسط مجلس شورای اسلامی را قابل تقدیر خواند و با بیان اینکه این اقدام هم یک کار واقعی و هم یک کار نمادین است تصریح کرد: از جمله اقدامات واقعی در این طرح که در صورت تأیید شورای محترم نگهبان باید اجرایی شود، اقدام قوه قضاییه برای تخصیص شعبی از محاکم جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از تحریم ها و اقدامات ماجراجویانه آمریکاست.

آیت الله آملی لاریجانی در تشریح وجه نمادین این مصوبه مجلس نیز گفت: این مصوبه نشان می دهد که نهادها، قوا و مسئولان جمهوری اسلامی در برابر سیاستهای خصمانه آمریکا همگی یکصدا ایستاده اند و اجازه نمی دهند که دولت آمریکا هر قدمی که خواست بردارد و البته گام بعدی نیز اقدام شورای نظارت بر اجرای برجام است.

رفتار آمریکا پس از برجام نشان داد که دولت این کشور زبان منطق و عقلانیت را نمی‌فهمد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رفتار آمریکا پس از برجام و اعمال تحریم های جدید نشان داد که دولت این کشور زبان منطق و عقلانیت را نمی‌فهمد و صرفاً زبان قدرت و اقتدار را می شناسد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی نیز برای تقابل با این سیاستهای خصمانه باید همه احتمالات را پیش بینی کند و همه نهادها باید همّشان این باشد که به اقتدار کشور کمک کنند و آمریکایی‌ها این اقتدار جمهوری اسلامی را بفهمند.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: این اقتدار با مقاومت مردم بصیر ما و ایستادگی مردم منطقه پاسخ روشنی به آمریکا خواهد داد. البته آمریکا هم فهمیده که استفاده از زبان زور فایده ای ندارد و ملتها از شرق و غرب آسیا گرفته تا آمریکای لاتین، بیدار شده اند و در برابر استعمار و سلطه گری می ایستند.



براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.