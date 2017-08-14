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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

مدیرکل فرودگاه های مازندران:

زائران مازندران با ۱۳ پرواز راهی حج تمتع می شوند

زائران مازندران با ۱۳ پرواز راهی حج تمتع می شوند

ساری - مدیرکل فرودگاه های مازندران گفت: امسال سه هزار و ۴۹۵ زائر با ۱۳ پرواز از ۲۷ مردادماه از فرودگاه دشت ناز راهی سرزمین وحی می شوند.

سعداله وطن خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جمعه ۲۷ مرداد ماه اولین گروه از زائرین مازندرانی ساعت ۱۲ بعدازظهر فرودگاه بین المللی ساری را به مقصد جده ترک خواهند کرد.

مدیرکل فرودگاههای استان با اشاره به اینکه امسال سه هزار و ۴۹۵ زائر مازندرانی به همراه عوامل حج با ۱۳ پرواز به مدت هشت روز عازم سرزمین وحی خواهند شد گفت: تمام پروازهای زائرین مازندرانی توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) ایرباس ۳۰۰- ۶۰۰ انجام خواهد شد.

وطن خواه با بیان اینکه آخرین گروه از زائرین مازندرانی چهارم شهریور ماه  فرودگاه ساری را به مقصد جده ترک خواهند کرد افزود: امسال قبل از اعزام زائرین از فرودگاه بین المللی ساری ، مراسم بدرقه همراه با سخنرانی ، هشدارهای پلیس و بهداشتی انجام خواهد شد.

کد مطلب 4058989

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