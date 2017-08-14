فرهنگیان اعزامی به خارج از کشور از عقاید دانش آموزان صیانت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، آیت الله محسن قمی در گردهمایی فرهنگیان اعزامی به مدارس جمهوری اسلامی در خارج از کشور، با تقدیر از تلاش های فرهنگیان در عرصه تعلیم وتربیت ، اظهار کرد: به عنوان عضوی کوچک از دفتر مقام معظم رهبری، زحمات و سختی های فرهنگیان که به خاطر تربیت نسل آینده متحمل می شوند را ارج می نهم.

وی افزود: معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور ، باید با خلوص نیت و با هدف خدمت به دانش آموزان ایرانی مستقر در هر گوشه و کنار این کره خاکی تلاش کنند.

آیت الله قمی تصریح کرد: معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور باید تنها برای انجام رسالت معلمی و ایفای نقش معلمی دراین مسیر گام بردارند، اگر یک نفر را ازجهل و ازچنگال شیاطین اِنس و جن نجات دهند، مانند آن است که همه بشریت را نجات داده اند.

وی آموزش را بر 2 قسم رسمی و غیررسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: آنچه در محیط مدرسه و توسط معلم آموزش داده می شود، آموزش رسمی است ، اما تمام رفتار و حرکات معلم در مدرسه و در جامعه، آموزش غیررسمی است که تأثیرگذاری بیشتری بر رفتار دانش آموزان دارد و اگر رفتار معلم همراه با خلوص نیت باشد، اثرگذاری آن فوق العاده خواهد بود ، در غیراین صورت ، تأثیرمنفی بر دانش آموزان خواهد داشت.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: تمام رفتار و گفتار معلم ، اگر برای خداوند باشد، عبادت است.

آیت الله قمی اظهار کرد: امروزه 3 گفتمان در دنیا حاکم است ، گفتمان لیبرالیزم ، که مروج آن آمریکاست و خروجی آن، ثروتمندان معروف دنیا هستند، گفتمان وهابیت که خروجی آن داعش است و گفتمان اسلام و قرآن که شهدای مدافع حرم و مقاومت لبنان از خروجی های این نوع گفتمان هستند.

وی ادامه داد: دانش آموزان مدارس خارج از کشور ممکن است در برخی کشورها، تعدادشان اندک باشد، اما همواره مورد هجمه های تبلیغاتی قرار دارند ، بنابراین ؛ رسالت معلم ایرانی در خارج از کشور، مدیریت همراه با تلاش مضاعف است.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: دانش آموزان مدارس خارج ازکشور دارای روحیه قوی وطن پرستی هستند، معلمان باید این فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از موضوعاتی همچون، خلیج فارس،‌ افتخارات علمی، قیام عاشورا و دیگر توانمندی های ملی، افرادی با توانمندی های بالا تربیت کنند.

وی بااشاره به حفظ وحدت و همدلی همگان برای سربلند جمهوری اسلامی ایران افزود: در مدارس ایرانی خارج از کشور ممکن است مذاهب مختلف وجود داشته باشد، پس معلمان باید مراقب باشند به گونه ای عمل کنند که به اختلافات مذهبی دامن زده نشود و در عین حال ، صیانت از عقاید دانش آموزان حفظ شود.