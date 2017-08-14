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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری:

فرهنگیان اعزامی به خارج از کشور از عقاید دانش آموزان صیانت کنند

فرهنگیان اعزامی به خارج از کشور از عقاید دانش آموزان صیانت کنند

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور با تلاشی مضاعف در مدارس خدمت کنند و از عقاید دانش آموزان صیانت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، آیت الله محسن قمی در گردهمایی فرهنگیان اعزامی به مدارس جمهوری اسلامی در خارج از کشور، با تقدیر از تلاش های فرهنگیان در عرصه تعلیم وتربیت ، اظهار کرد: به عنوان عضوی کوچک از دفتر مقام معظم رهبری، زحمات و سختی های فرهنگیان که به خاطر تربیت نسل آینده متحمل می شوند را ارج می نهم.

وی افزود: معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور ، باید با خلوص نیت  و با هدف خدمت به دانش آموزان ایرانی مستقر در هر گوشه و کنار این کره خاکی تلاش کنند.

آیت الله قمی تصریح کرد: معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور باید تنها برای انجام رسالت معلمی و ایفای نقش معلمی دراین مسیر گام بردارند، اگر یک نفر را ازجهل و ازچنگال شیاطین اِنس و جن نجات دهند، مانند آن است که همه بشریت را نجات داده اند.

وی آموزش را بر 2 قسم رسمی و غیررسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: آنچه در محیط مدرسه و توسط معلم آموزش داده می شود، آموزش رسمی است ، اما تمام رفتار و حرکات معلم در مدرسه و در جامعه، آموزش غیررسمی است که تأثیرگذاری بیشتری بر رفتار دانش آموزان دارد و اگر رفتار معلم همراه با خلوص نیت باشد، اثرگذاری آن فوق  العاده خواهد بود ، در غیراین صورت ، تأثیرمنفی بر دانش آموزان خواهد داشت.

معاون  بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: تمام رفتار و گفتار معلم ، اگر برای خداوند باشد، عبادت است.

آیت الله قمی اظهار کرد: امروزه 3 گفتمان در دنیا حاکم است ، گفتمان لیبرالیزم ، که مروج آن آمریکاست و خروجی آن، ثروتمندان معروف دنیا هستند، گفتمان وهابیت که خروجی آن داعش است و گفتمان اسلام و قرآن که  شهدای مدافع حرم و مقاومت لبنان از خروجی های این نوع گفتمان هستند.

وی ادامه داد: دانش آموزان مدارس خارج از کشور  ممکن است در برخی کشورها، تعدادشان اندک باشد، اما همواره مورد هجمه های تبلیغاتی قرار دارند ، بنابراین ؛ رسالت معلم ایرانی در خارج از کشور، مدیریت همراه با تلاش مضاعف است.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: دانش آموزان مدارس خارج ازکشور دارای روحیه قوی وطن پرستی هستند، معلمان باید این فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از موضوعاتی همچون، خلیج فارس،‌ افتخارات علمی، قیام عاشورا و دیگر توانمندی های ملی، افرادی با توانمندی های بالا تربیت کنند.

وی بااشاره به حفظ وحدت و همدلی همگان برای سربلند جمهوری اسلامی ایران افزود: در مدارس ایرانی خارج از کشور ممکن است مذاهب مختلف وجود داشته باشد، پس معلمان باید مراقب باشند به گونه ای عمل کنند که به اختلافات مذهبی دامن زده نشود و در عین حال ، صیانت از عقاید دانش آموزان حفظ شود.

کد مطلب 4059015

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