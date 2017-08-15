خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: در فاصله کمتر از ۶ هفته تا برگزاری انتخابات سراسری آلمان، رقابت مارتین شولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات آلمان و آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای حضور در راس قدرت جدی تر شده است.

اگرچه نظرسنجی های انتخاباتی نشان دهنده برتری آنگلا مرکل در این آوردگاه است، اما در دنیای سیاست، نمی توان احتمالات ممکن را نادیده انگاشت! در حال حاضر، مارتین شولتز برای حضور در راس معادلات سیاسی کشورش خیز برداشته است. از سوی دیگر، سوسیال دموکراتها نیز سعی دارند در ایالاتی که نسبت به دموکرات مسیحی ها و به طور کلی ائتلاف احزاب مسیحی عقب افتاده اند، نهایت تلاششان را برای احیای خود صورت دهند.

مارتین شولتز در تازه ترین موضع گیری خود تاکید کرده است که وی نسبت به نتایج رقابتهای انتخابات سراسری امیدوار است. همچنین وی صراحتا عنوان کرده است که علی رغم نظرسنجی های صورت گرفته که حاکی از برتری آنگلا مرکل است، وی ( شولتز) در نهایت صدر اعظم آلمان خواهد شد.

واقعیت امر این است که اظهارات مارتین شولتز بیشتر جنبه ای انتخاباتی و تبلیغاتی دارد و در برهه زمانی فعلی نشانی از واقعیت در آن مشاهده نمی شود! تا کنون افرادی مانند فرانک والتر اشتاین مایز و اشتاین بروک از حزب سوسیال دموکرات در مقابل مرکل قرار گرفته و در انتخابات سراسری شکست خورده اند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مارتین شولتز در یکی از موضع گیری های قبلی خود، از مرکل خواست تا در سیاستهای نظامی و درون آتلانتیکی خود تجدید نظر کند. شولتز پیش شرط حضور سوسیال دموکراتها در دولت ائتلافی بعدی آلمان را همین مسئله می داند. به عبارت بهتر، شولتز نیم نگاهی نیز به حضور سوسیال دموکراتها در دولت بعدی آلمان (در صورت پیروزی ائتلاف احزاب مسیحی) دارد.

هر اندازه به زمان برگزاری انتخابات سراسری در آلمان نزدیک تر می شویم، رقابت سیاسی میان دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات جدی تر می شود. بدون شک از این پس، تلاش دو حزب برای حضور در این قابت سخت تر می شود.

در این بازه زمانی، شاهد افشاگری ها و حتی انتحار سیاسی دو حزب سنتی آلمان علیه یکدیگر خواهیم بود. این در حالیست که اروپای واحد نیز با وسواس ویژه ای انتخابات سراسری آلمان را رصد می کند. ایجاد تغییر در رهبری آلمان، می تواند در مسیر سیاستهای ریاضتی و موضوعات نظامی تغییراتی ایجاد کند.

در آن سو، دموکرات مسیحی ها و احزاب ائتلافی آنها، در صددند وضعیت موجود را حفظ کرده و برای تشکیل دولتی یکدست خیز بردارند. یکی از اصلی ترین پیش شرطهای تحقق این موضوع، فاصله گیری بیشتر افکار عمومی از احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دیگر احزاب مخالف است.

در غیر این صورت، مرکل بار دیگر ناچار خواهد شد تن به تشکیل دولت ائتلافی دهد. در این میان، تنها گزینه موجود برای مرکل، عملا حزب سوسیال دموکرات خواهد بود.

مارتین شولتز در فاصله باقیمانده تا برگزاری انتخابات سراسری آلمان، سیاستهای مرکل در حوزه مسائل اجتماعی (به خصوص بحران پناهجویان) را به صورتی علنی تر به چالش خواهد کشید. همچنین شولتز و همراهانش در حزب دموکرات مسیحی، مرکل را نسبت به پیروی از سیاستهای دونالد ترامپ در درون ناتو متهم خواهند کرد.

موافقت نسبی دموکرات مسیحی ها با افزایش بودجه نظامی آلمان این روند را تقویت خواهد کرد. در هر حال، باید در انتظار روزهای آینده و تشدید تقابل دو حزب سنتی آلمان در رقابتهای انتخاباتی این کشور ماند.