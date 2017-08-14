حجت‌الاسلام رضا احمدی ‌فر با حضور در دفتر خبرگزاری مهر اظهار کرد: اجلاسیه استانی نماز با محوریت نقش نماز در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمدی فر گفت: برگزاری این اجلاسیه علاوه بر بجنورد در سه شهرستان دیگر خراسان شمالی نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی زمان برگزاری این اجلاسیه را مهرماه سال جاری اعلام کرد و افزود: برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های تخصصی برای اقشار مختلف ازجمله برنامه‌هایی است که در حاشیه اجلاسیه استانی نماز اجرا خواهد شد.

وی بابیان اینکه باید با ارائه راهکارهای علمی و عملی، فرهنگ اقامه نماز را در جامعه ارتقاء دهیم، افزود: برای تبیین جایگاه نماز در بین اقشار مختلف جامعه باید راهکارهای اجرایی داشته باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی تصریح کرد: اجلاسیه های استانی نماز بستری برای معرفی ظرفیت‌های استان برای برگزاری اجلاس کشوری نماز نیز محسوب می‌شود که البته باید زیرساخت‌های برگزاری اجلاس سراسری در استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام احمدی فر همچنین با انتقاد از کمبود نمازخانه در پارک‌های خراسان شمالی، نسبت به فضای نامناسب نمازخانه‌های موجود در سطح پارک‌ها نیز که اغلب به‌صورت کانکس فعال است، اظهار گلایه کرد.