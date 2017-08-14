به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ملی لبنان، با حضور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدار و گفتگو کردند.

نگاه بلند و دوراندیش امام خمینی «ره» مبنای همه تحولات علمی در کشور ماست

محمد رضا مخبر دزفولی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک سالگرد پیروزی حزب‌الله لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی «ره» با یک نگاه بلند و دوراندیش بر لزوم توجه به دانشگاه‌ها تأکید کردند و همین نگاه مبنای همه تحولات علمی در کشور ماست.

وی ادامه داد: با توجه به این نگاه جمعی از اساتید و دانشجویان عزم خود را برای اصلاح محیط دانشگاه جزم کردند و هم اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه دستاوردهای حیرت آور این حرکت مشاهده می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی آمار در زمینه پیشرفته‌های علمی کشورمان گفت: در سال ۱۳۵۷ ما حدود ۲۵ دانشگاه جامع و ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم، اما امروز بیش از ۵ میلیون دانشگاه و نزدیک به ۲۰۰ دانشگاه جامع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حدود ۶۰ دانشگاه جامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم.

در زمان جنگ تحمیلی هم از پیشرفت علمی غافل نبودیم

وی افزود: این آمار شگفت انگیز حاصل یک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری روشن و خردمندانه بوده است.

مخبر دزفولی با اشاره به مشکلات کشور در دهه اول انقلاب اسلامی افزود: در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی ما به جنگ تحمیلی درگیر بودیم، اما در همان دوره نیز جمهوری اسلامی نسبت به علم و دانش بی توجه نبود.

بر اساس آمار مراکز معتبر علم سنجی جهانی این سهم به دو درصد نزدیک شده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ابتدای دهه نود میلادی سهم ایران از تولید علم جهانی سه صدم درصد بود اما امروز بر اساس آمار مراکز معتبر علم سنجی جهانی این سهم به دو درصد نزدیک شده است.

در عرصه بین‌الملل جزء معدود کشورهایی هستیم که سند راهبردی علم و فناوری داریم

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به روند تدوین این نقشه گفت: بیش از ده سال پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» موضوع تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول فرمودند و امروز ما می‌توانیم بگوئیم در عرصه بین‌الملل جزء معدود کشورهایی هستیم که سند راهبردی و بالادستی علم و فناوری داریم.

وی افزود: علی‌رغم همه سختی‌ها و به ویژه تحریم‌های ظالمانه دشمنان، پیشرفت و رشد علمی و فناوری کشورمان توسط دوست و دشمن تأیید شده است.

حدود ۲۰۰ دانشمند ایرانی در میان یک درصد دانشمندان ممتاز در سطح بین‌المللی هستند

مخبر دزفولی ادامه داد: حدود ۲۰۰ دانشمند ایرانی در میان یک درصد دانشمندان ممتاز در سطح بین‌المللی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ابعاد مختلف نقشه جامع علمی کشور گفت: در این سند مهم علمی و فناوری، اولویت‌های علمی و فناوری کشور با نگاه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ملی و بین‌المللی دسته‌بندی شده است.

کشور ما دارای رتبه شانزدهم دنیا در تولید علم است

وی افزود: کشور ما الان رتبه شانزدهم دنیا در تولید علم است و در برخی حوزه‌ها مانند سلول‌های بنیادین، نانو و فناوری، زیست فناوری و... جزء کشورهای پیشرو هستیم.

مخبر دزفولی با اشاره به آمارهای مراکز معتبر علم‌سنجی بین‌المللی در این زمینه ادامه داد: هم اکنون در زمینه نانو فناوری، ایران پنجمین کشور جهان است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر همه جانبه بودن پیشرفت‌های علمی کشورمان گفت: ایران در بسیاری از زمینه‌های علوم پزشکی مانند پیوند اعضاء جزء کشورهای برتر دنیاست.

پیشرفت‌های علمی ایران متعلق به همه جهان اسلام است

وی افزود: برادران و خواهران لبنانی و همه دانشگاهیان کشورهای اسلامی می‌توانند به ایران اسلامی به عنوان خانه خود نگاه کنند و پیشرفت‌های علمی ایران متعلق به همه جهان اسلام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر روابط گسترده کشورمان با سایر کشورهای اسلامی ادامه داد: همانگونه که جمهوری اسلامی در همه ابعاد یاور و کمک‌رسان همه کشورهای اسلامی بوده اکنون نیز آمادگی دارد در عرصه علم و فناوری این نقش را ایفاء کند.

همکاری‌های علمی بین کشورها اسلامی موجب تقویت این کشورها خواهد شد

مخبر دزفولی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به دیپلماسی علمی گفت: همکاری‌های علمی بین کشورها اسلامی که باید توسط دانشگاهیان گسترش یابد، موجب تقویت کشورهای اسلامی خواهد شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌ علم را بر عهده دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های علم و فرهنگ را بر عهده دارد و بر اجرای این برنامه‌ها و سیاست‌ها نظارت هم می‌کند.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به لزوم به روزرسانی برنامه‌ها و سیاست‌ها ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با رصد و پایش مستمر حوزه علم و فناوری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به روزرسانی مصوبات خود را نیز مدنظر دارد.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همه لازم‌الاجراست

مخبر دزفولی ضمن تأکید بر لازم‌الاجراء بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبات این شورا که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی نخبگان علمی و فرهنگی تصویب می‌شود، توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و برای همه نهادها و ارگان‌های کشورمان لازم‌الاجراست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم احترام به استقلال و حاکمیت ملی کشورها ادامه داد: این مفاهیم امروز توسط قدرت‌های سلطه‌گر با ابزارهایی مانند تحریم، ترور و تجاوز نظامی نقض می‌شود.

مخبر دزفولی با اشاره به سیاست‌های کشورمان در حوزه بین‌الملل گفت: دفاع از ملت‌های مظلوم از اهم سیاست‌های کشورمان در حوزه بین‌الملل است.

وی افزود: استقلال و سربلندی کشورمان در عرصه بین‌الملل حاصل نگاهی است که به توانایی‌های ملت ایران عمیقاً باور داشت که این نگاه توسط حضرت امام خمینی «ره» و رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» دائماً ترویج شده است.

گروهک‌های تروریستی جانشین رژیم صهیونیستی در منطقه هستند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ظهور جریان‌های تکفیری در منطقه ادامه داد: شک نکنید این گروهک‌های تروریستی، نائب و جانشین رژیم صهیونیستی در منطقه هستند تا جریان اصیل اسلامی در این منطقه را بدنام کنند.

پیشرفت علمی زمینه‌ساز توانمندی در بسیاری از حوزه‌هاست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم توانمند شدن کشورهای اسلامی گفت: پیشرفت علمی زمینه‌ساز توانمندی در بسیاری از حوزه‌هاست و اگر بخواهیم از خودمان دفاع کنیم، راه دیگری وجود ندارد.

وی افزود: دشمنان کشورهای اسلامی در این منطقه، جنگ‌های قومیتی راه انداخته‌اند و باید ما این آتش را خاموش کنیم.

مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم از سرفصل‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است

مخبر دزفولی با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مقابله با ظالم، دفاع از مظلوم، تعامل و هم‌فکری سازنده با همه کشورها برای صلح و پیشرفت، عزت‌مداری و استقلال‌خواهی از اهم سرفصل‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر لزوم افزایش تعاملات علمی و فرهنگی در منطقه غرب آسیا گفت: گسترش این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی و همکاری بیشتر علمی و فرهنگی باشد.

گردشگری علمی و فرهنگی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: گردشگری علمی و فرهنگی هم زمینه دیگری است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به موضوع تحول در علوم انسانی گفت: در این زمینه یک مجموعه متخصص با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی مشغول به کار است.

جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها دارای اسناد بالادستی و راهبردی است

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌های مورد نیاز خود دارای اسناد بالادستی و راهبردی است.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به تدوین اسناد فناوری‌های علمی ذیل این نقشه ادامه داد: با توجه به اولویت‌های مندرج در این نقشه، اسناد ملی فناوری‌های دارای اولویت کشور تدوین، تصویب شده و در حال اجراست.

مخبر دزفولی گفت: درحوزه فرهنگ هم سند نقشه مهندسی فرهنگی تدوین شده و تدوین سند جامع ارتباطات علمی و فناوری در حوزه بین‌الملل نیز در دست تدوین است.