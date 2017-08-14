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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

روزنامه تلگرام؛

ارتباط محرمانه مالی «تونی بلر» و امارات افشا شد

ارتباط محرمانه مالی «تونی بلر» و امارات افشا شد

بر اساس اعلام یک رسانه غربی، امارات بطور محرمانه سرمایه کار «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس در مدتی که وی سفیر صلح کمیته چهارجانبه در خاورمیانه بود را تأمین می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگرام در خبری اعلام کرد که امارات بطور محرمانه سرمایه کار «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس در مدتی که وی سفیر صلح کمیته چهارجانبه در خاورمیانه بود را تأمین می کرد.

بر اساس این گزارش، سرمایه کار دفتر تونی بلر بطور مخفیانه تأمین می شد و وی در ازای خدمات مشاوره ای دستمزد میلیونی از دولت و بنیاد مستقل ابوظبی دریافت می کرد.

لازم به ذکر است، یک سال بعد از آنکه بلر از نخست وزیری انگلیس کنار رفت و سفیر صلح کمیته چهارجانبه شد، «نیک بنر» رئیس دفتر بلر به امارات سفر کرد و با مسئول اجرایی دارایی‌ های حاکم ابوظبی دیدار کرد.

گفتنی است، پرداختی‌ های امارات به تونی بلر در دوره‌ای که وی سفیر صلح کمیته چهارجانبه خاورمیانه بود، هرگز در سایت این کمیته آورده نشد در حالی که صفحه‌ای برای منابع مالی دیگر کشورها شامل آمریکا، کانادا و انگلیس در این سایت گنجانده شده بود.

کد مطلب 4059040

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