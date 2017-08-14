کشف ۱۴ کیلوگرم طلای خارجی قاچاق در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حسن رحیمی دادستان اصفهان با اعلام این خبر گفت: در پی رصد انجام شده مبنی بر فعالیت یک شبکه قاچاق طلای خارجی و انتقال محموله وارداتی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به اصفهان، خودروی حامل طلا در خیابان چهارباغ بالای اصفهان شناسایی و توقیف شد.

رحیمی افزود: از داخل این خودرو مقدار سه کیلو و ۲۵۵ گرم طلای خارجی کشف و سه نفر دستگیر شدند.

به گفته دادستان اصفهان با هماهنگی قضایی انجام شده پس از بازرسی مغازه طلافروشی مرتبط با این طلاهای قاچاق، در نهایت مقدار ۱۳ کیلو و ۸۶۱ گرم طلای خارجی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه پرونده ای تشکیل و به شعبه ۱۱ بازپرسی ارجاع و هر سه نفر دستگیر شده با قرار وثیقه به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال روانه زندان شدند.