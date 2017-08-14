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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حسین هدایتی از زندان آزاد می‌شود/تکذیب تعیین وثیقه۲۰۰میلیاردی

حسین هدایتی از زندان آزاد می‌شود/تکذیب تعیین وثیقه۲۰۰میلیاردی

وکیل حسین هدایتی از فراهم شدن مقدمات آزادی وی خبر داد وگفت: مقدمات آزادی فراهم شده و تا فردا آزاد می شود.

داریوش علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: ساعتی پیش مقدمات آزادی هدایتی فراهم شده است و وی تا فردا از زندان آزاد می شود.

وکیل هدایتی در خصوص نحوه آزادی وی گفت: دادسرا مبلغی را به عنوان وثیقه تعیین کرده است و دستور آزادی هم صادر شده است.

علیخانی در پاسخ به این سوال که شنیده است میزان وثیقه تعیین شده ۲۰۰میلیارد است، گفت: این مبلغ صحت ندارد و وثیقه ای با این میزان تعیین نشده است.

به گزارش مهر، حسین هدایتی یکی از بدهکاران بانکی است که مدتی است به همین دلیل در بازداشت بوده است.

کد مطلب 4059058

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