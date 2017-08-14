داریوش علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: ساعتی پیش مقدمات آزادی هدایتی فراهم شده است و وی تا فردا از زندان آزاد می شود.

وکیل هدایتی در خصوص نحوه آزادی وی گفت: دادسرا مبلغی را به عنوان وثیقه تعیین کرده است و دستور آزادی هم صادر شده است.

علیخانی در پاسخ به این سوال که شنیده است میزان وثیقه تعیین شده ۲۰۰میلیارد است، گفت: این مبلغ صحت ندارد و وثیقه ای با این میزان تعیین نشده است.

به گزارش مهر، حسین هدایتی یکی از بدهکاران بانکی است که مدتی است به همین دلیل در بازداشت بوده است.