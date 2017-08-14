۵ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد دارد افزود: در این راستا ۲۷ باند مواد مخدر شناسایی و منهدم شده است.

وی ادامه داد: همچنین در چهار ماهه امسال ۲۶۶ هزار و ۷۰۹ مورد تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که ۱۵۸ هزار و ۸۹۱ مورد آن مشاوره و راهنمایی بوده است.

سردار اصلانی با بیان اینکه در این مدت ۱۸ هزار و ۶۱۵ نفر دستگیری داشتیم که این افزایش نشان دهنده اهتمام پلیس و فعالیت شبانه روزی پلیس استان است افزود: در مورد سرقت ، ۵ درصد کاهش سرقت های مهم را داریم و ۶۸ درصد شاهد کاهش کیف قاپی هستیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در خصوص دستگیری افراد مالخر ۱۱ درصد افزایش داریم که ۴۹ میلیارد ریال اموال مکشوفه از سارقین در استان جمع آوری و به مالباختگان و صاحبان اصلی آنها تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه ۹۳درصد از پرونده های جعل و ۸۸ درصد از پرونده های کلاهبرداری کشف شدند اضافه کرد: در حوزه پلیس فتا ۳۴۶ فقره پرونده ارجاع شده است که ۹۷ درصد از پرونده ها در این خصوص کشف شدند .

سردار اصلانی گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در راستای فعال سازی قرارگاه مبارزه با قاچاق حدود ۶۵۰ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه توسط پلیس استان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۳ درصد افزایش را داریم .