استقلال با سه ترکیب مختلف در سه بازی/ منصوریان مخالف برانکو

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در دیدار با صنعت نفت آبادان با این ترکیب به میدان رفت: سیدمهدی رحمتی، وریا غفوری، عظیم گوگ، پژمان منتظری، میلاد زکی پور، روزبه چشمی، خسرو حیدری، داریوش شجاعیان، حسن بیت سعید، جابر انصاری و سجاد شهباززاده.

شاگردان منصوریان در دیدار با استقلال خوزستان با ترکیب دیگری به میدان رفتند: مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، میلاد زکی پور، خسرو حیدری، روزبه چشمی، امید نورافکن، سرور چپاروف، داریوش شجاعیان، جابر انصاری و علی قربانی.

استقلال در دیدار با تراکتور سازی باز هم ترکیبش عوض شد: مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، وریا غفوری، یعقوب کریمی، امید نورافکن، روزبه چشمی، سرورچپاروف، داریوش شجاعیان، حسن بیت سعید، سجاد شهباززاده.

در واقع استقلال در سه دیدار سه ترکیب مختلف به میدان فرستاده که البته شاید در این موضوع محرومیت بازیکنان این تیم در هفته اول هم دخیل بوده باشد. با این وجود تغییرات در این تیم بیش از اندازه به نظر می رسد.

در واقع منصوریان اصلا اعتقادی به ترکیب ثابت ندارد و در این زمینه درست برخلاف برانکو است و بیشتر شبیه به کی روش. البته برانکو هم در این سه بازی تغییراتی داشته اما در مجموع او معتقد به ترکیب ثابت است و کم تغییر.

سال گذشته هم استقلال با تغییرات بسیار زیاد به میدان می رفت و معدود بودند دو بازی که ترکیب یازده نفره فیکس آنها در این تیم با هم شبیه باشد. حتی شهباززاده هم در این سه دیدار یک بار از ترکیب بیرون رفته است و همچنین بیت سعید و جابر انصاری.

باید دید آیا باز هم منصوریان ترکیب استقلال را عوض می کند و در مقابل سایپا همچنان دنبال ترکیب برتر می گردد یا از یکی از همین ترکیب ها استفاده خواهد کرد؟ با رسیدن فرشید اسماعیلی، امید ابراهیمی و ... احتمالا این تغییرات بیشتر هم خواهد شد.