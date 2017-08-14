استارت ذوب آهن برای دربی نصف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان ذوب آهن اصفهان روز شنبه با دستور سرمربی خود به ریکاوری پرداختند و روز گذشته نیز به استخر رفتند. آنها از امروز دوباره تمرینات خود را از سر خواهند گرفت تا برای دیدار حساس هفته ی آینده مقابل سپاهان، آماده شوند.

گفتنی است ذوب آهن در شرایطی به دیدار همشهری خود خواهد رفت که چهاز بازیکن این تیم یعنی عباسی، حدادی فر، مهدی پور و حسینی به دلیل مصدومیت و ولسیانی بازیکن گرجستانی این تیم هم به دلیل محرومیت نمی تواند برای این سبزپوشان به میدان بروند.

دربی اصفهان بین تیم های ذوب آهن و سپاهان روز پنجشنبه هفته جاری ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر برگزار می شود.