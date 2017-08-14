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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛

استارت ذوب آهن برای دربی نصف جهان

استارت ذوب آهن برای دربی نصف جهان

شاگردان امیر قلعه نویی در تیم فوتبال ذوب آهن پس از دو روز استراحت، تمرینات خود را از امروز آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان ذوب آهن اصفهان روز شنبه با دستور سرمربی خود به ریکاوری پرداختند و روز گذشته نیز به استخر رفتند. آنها از امروز دوباره تمرینات خود را از سر خواهند گرفت تا برای دیدار حساس هفته ی آینده مقابل سپاهان، آماده شوند.

گفتنی است ذوب آهن در شرایطی به دیدار همشهری خود خواهد رفت که چهاز بازیکن این تیم یعنی عباسی، حدادی فر، مهدی پور و حسینی به دلیل مصدومیت و ولسیانی بازیکن گرجستانی این تیم هم به دلیل محرومیت نمی تواند برای این سبزپوشان به میدان بروند.

دربی اصفهان بین تیم های ذوب آهن و سپاهان روز پنجشنبه هفته جاری ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر برگزار می شود.

کد مطلب 4059064
مهدی مرتضویان

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