شمار قربانیان وبا در یمن به ۲ هزار نفر رسید/۵۰۰ هزار مورد ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی امروز با ارائه آماری تکان دهنده و اسفناک نسبت به گسترش وبا در یمن هشدار داد.

سازمان بهداشت جهانی در اینباره اعلام کرده که از حدود ۴ ماه پیش، تعداد موارد ابتلاء به وبا در یمن به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

در ادامه گزارش این سازمان جهانی در این خصوص آمده است که در مدت زمان مذکور، حدود ۲ هزار نفر در یمن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

این سازمان در ادامه گزارش خود آورده است که روزانه حدود ۵ هزار مورد جدید ابتلا به بیماری وبا در این کشور ثبت می‌شود.

لازم به ذکر است، با توجه به ادامه تهاجم عربستان به کشور یمن نزدیک به ۳ میلیون نفر از مردم این کشور آواره شده و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری مهلک وبا قرار دارند.