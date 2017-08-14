گرانی گوشت و مرغ در بازار تبریز/ وقتی خبری از نظارت نیست!

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ بازار تبریز این روزها به یکی از پر خبرترین مراکز شهر تبدیلشده و دلیل این افتوخیز افزایش قیمت کالاهای اساسی از حبوبات گرفته تا انواع گوشت قرمز و سفید است.
بازار تبریز این روزها مثل سابق دیگر رونق و شور آنچنانی را ندارد و به نظر میرسد افزایش سرسامآور قیمت میوهها، گوشت گاو و گوسفند، مرغ و تخممرغ در این موضوع یکی از اصلیترین دلایل است.
این افزایش قیمتها در حالی است که طی ماههای اخیر مسئولان مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهاراتی مبنی بر وضعیت مناسب عرضه گوشت وارداتی برای کنترل بازار داشتهاند و نوسانات قیمت را تنها ناشی از سودجویی دلالان و قصابان میدانند.
از میدان ساعت تبریز عبور میکنم و قصد رفتن به بازار رادارم، چند قدمی بیشتر نرفتهام که پیرزن دستفروشی آنسوی میدان چشمم را به خود جلب میکند، نزدیکتر میروم. سرش شلوغ است و حسابی مشتری دارد، جنسهایش لباسهای زنانه است.
مگر دستفروشها خانواده ندارند!؟
از توبره پر از پولی که دستش دارد مشخص فروشش حسابی گرفته، منتظر میمانم تا سرش کمی خلوت شود و بعد سر صحبت را با این پیرزن باز میکنم. از یکی از روستاهای اطراف به تبریز میآید و از کسبوکارش راضی است. میگوید جنسهایش چینی و ارزانقیمت است و برای خانمها مقرونبهصرفه است که اینها را خریداری کنند چراکه در بازار همین اجناس دو سه برابر قیمت به فروش میرسد.
البته در جواب سؤالم که میپرسم مردم چرا از دستفروشها جنس میخرند با لحنی عصبانی میگوید: همینه که هست!؟ مگر دستفروشها خانواده ندارند، مگر آنها نان و غذا نیازی ندارند!؟
از این پیرزن فاصله میگیرم و بهطرف بازار میروم. اولین راستهای که به آن میرسم قسمت میوه و ترهبار است که بیشتر از مشتری پر است از فروشندهها و کارگرانی که منتظر آمدن مشتری هستند تا میوهها را به فروش رسانند.
وقتی پیاز کیمیا میشود
قیمتها تقریباً متفاوت است؛ از سیبهای تابستانی ۲ هزارتومانی تا انبههای خوشبو و بزرگ ۱۵ هزارتومانی.
به خاطر حاشیههای اخیر پیاز و قیمت آنکه مثل فیشهای حقوقی برخیها نجومی بالا میرود، چشمم بیشتر سراغ پیاز است ولی در بازار به این بزرگی خیلی کم به چشم میخورد، علت را از یوسفعلی فروشنده میانسال یکی از مغازههای میوه و ترهبار جویا میشوم و میگوید: از وقتی قیمت پیاز به این صورت رشد کرده فروشندهها چندان رغبتی برای خریدوفروش پیاز ندارند چراکه وقتی قیمت جنسی بالا میرود سود آن نیز کم میشود چراکه مردم توان خرید اجناس گرانقیمت را ندارند.
پیاز ۲۸۰۰ تومان، آلوچه ۳ هزار تومان، هندوانه ۱ هزار تومان، خربزه ۲ هزار تومان، خیار ۱۵۰۰ تومان و گلابی ۶ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
قیمت مرغ به آسمانها پر کشید
البته آنطرف بازار و در راسته قصابان و مرغ فروشیها هم وضعیت به چنین شکل است. قیمتها بالاست و رغبت مردم برای خرید کالاهای اساسی کاهشیافته است.
مرغ به قیمت ۸ هزار تومان به فروش میرسد و نسبت به ماههای گذشته رشد قابلتوجهی داشته است تا جایی که علیرضا حاجی بابایی یکی از شهروندان تبریزی بعد از پرسیدن قیمت مرغ تازه میگوید: قیمت مرغ به آسمانها پر کشیده است و مشخص نیست دلیل این افزایش قیمتها چیست.
قیمت گوشت گوسفندی در بازار تبریز طی روزهای اخیر با ۱۰ هزار تومان افزایش در هر کیلوگرم از ۳۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایشیافته است.
تخممرغ نیز در بازار تبریز با یک هزار و ۷۰۰ تومان افزایش در هر کیلوگرم از ۵ هزار تومان به ۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
البته دراینبین مردم نیز انتقاداتی به مسئولان امر داشتند و از نبود کنترل قیمتها گلایه میکردند. بیشتر آنها معتقد بودند وقتی قیمت کالاهای اساسی بالا میرود فروشندهها قیمتها را آن طوری که خودشان دوست دارند تغییر میدهند و مردم نیز مجبور به خرید هستند.
نظارتها بر بازار تشدید میشود
بیشتر شهروندان تبریز معتقد بودند که نظارت حلقه گمشده در بازار تبریز و کشور است و مسئولان باید بیش از اینها روی امر نظارت و برخورد با متخلفان زمان و هزینه بگذارند تا درس عبرتی برای همگان شود.
البته دراینبین حسین نجاتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار مهر اظهار داشت: نظارتها تشدید میشود و مردم نگران قیمت کالاهای اساسی نباشند چراکه تا چند هفته آتی قیمتها به همان شکل خود بازمیگردند.
وی گفت: این قیمتها موقتی است و تا چند وقت دیگر قیمتها کاهش مییابد.
با این اوصاف این سؤال در میان افکار عمومی مطرح میشود که«چرا مسئولان باوجود اظهارات خود مبنی بر واردات گوشت قرمز و عرضه مناسب دام در میدانها توان کنترل قیمتها را ندارند؟
حالا بیشتر متوجه منظور پیرزن دست فروش می شوم که می گوید ملاک مردم قیمت است و هرجایی قیمت پایین باشد به سراغ آن می روند، نتیجه افزایش قیمت این مواد غذایی پرمصرف ازجمله تخممرغ آن است که جایگاه خود را در سبد کالاهای مصرفی مردم از دست میدهند و الگوی مصرف مردم بهناچار از مواد پروتئینی به مواد دیگری تغییر میکند.
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