آغاز خروج واحدهای نظامی آمریکا از افغانستان بعد از انتخابات کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دمیتری آبزالوف» کارشناس سیاسی و رئیس مرکز ارتباطات استراتژیک اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پایان انتخابات در کنگره آمریکا که در پاییز سال ۲۰۱۸ میلادی انجام خواهد شد؛ درباره خروج واحدهای نظامی آمریکا از افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

بر این اساس، ترامپ از ترس از دست دادن حمایت جمهوریخواهان از انجام هرگونه اقدامی در رابطه با افغانستان تا قبل از انتخابات در گنگره آمریکا پرهیز خواهد کرد.

ترامپ برای اولین بار تا آخر ماه سپتامبر بودجه کشور را به تصویب خواهد رساند که اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به اجرا درخواهد آمد.

این در حالیست که «ضمیر کابلوف»،نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان نیز ساعاتی پیش با بیان این که مسکو هرگز از واشنگتن نخواسته است فرآیند خروج نیروهای خود از این کشور را شتاب ببخشد، گفت: با این حال عملیات ارتش آمریکا در افغانستان، هیچ نتیجه ای نداشته است.

کابلوف درباره تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای تروریسم بین المللی هشدار داد و گفت: روسیه، مخالف جایگزینی عناصر مزدور به جای یگان های آمریکایی حاضر در افغانستان است.

وی افزود: آمریکا در ناامیدی به سر می برد و ایده جایگزین کردن مزدوران به جای نظامیان حرفه ای نیز احمقانه است و هیچ فایده ای نخواهد داشت.